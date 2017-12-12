Vatandaşa İyi Haber! Bankalar Para İadesi İsteyemeyecek
Trabzonspor Bb Erzurumspor'u 5-1 Mağlup Etti, Adını Son 16'ya Yazdırdı
Enes Ünal'ın Kaderi Belli Oldu
Fakıbaba: Et Fiyatları En Fazla 50 Kuruş Zamlanır
Ayhan Akman, Gomis Ve Okan Buruk, Pfdk'ya Sevk Edildi
Başkan Talimat Verdi, Kendi Kalesine Gol Attı
Trump'ın Yasağını Çiğnediler! Abd'de Transseksüeller Orduya Katılacak
Trabzonspor Eski Başkanı Hastanelik Oldu
İşte Skandalın Fotoğrafı! Irak Ordusu, Ypg İle Sınır İçin Anlaştı
Trabzonspor'un Yıldızı Yönetime Bildirdi, Ayrılmak İstiyor
Mesut Özil'e Kalması İçin Son Teklif
Lc Waikiki 150 Yeni Mağaza Açacak
Beşiktaş - Bayern Münih Maçının Kanalı Belli Oldu
Ankaralılar Müjde! Suya İndirim Geliyor
Arda Turan'dan Duygusal Paylaşım
Bayern Münih Kurası, Almanların Türk Skandalını Akıllara Getirdi
Bursaspor Sahasında Adanaspor'u 2-0 Mağlup Etti
Galatasaray'dan Kayserispor'a Giden Umut Bulut, İkinci Baharını Yaşıyor
Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
Annesi El Sallayıp Uğurladı, Bakıcı Kadın Akıl Almaz Şiddete Asansörde Başladı

Vatandaşa iyi haber! Bankalar para iadesi isteyemeyecek

VATANDAŞA İYİ HABER! BANKALAR PARA İADESİ İSTEYEMEYECEK

Tüketici Hakem Heyeti, ticari krediden alınan masrafın iadesine karar verdi. Banka, dava açıp ödediği paranın iadesini istedi. Yargıtay, bankanın dava açıp ödediği masrafı alamayacağına hükmetti.

Tarih : 12 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Vatandaşa İyi Haber! Bankalar Para İadesi İsteyemeyecek(9/10)5

Yargıtay, tüketici kredilerinde ve ticari kredilerde bankaların aldıkları masraflar aleyhine verdiği kararlara bir yenisini ekledi. Habertürk'ün haberine göre yargıtay, verdiği bu kararla kredi masrafında geri ödeme tartışmasını noktalamış oldu. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, verdiği emsal kararla, bankanın ödediği masrafı dava açıp geri alamayacağına hükmetti.

BANKAYA KÖTÜ, TÜKETİCİYE İYİ HABER

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Özlem G. özel bir bankadan ticari kredi kullandı. Kredi kullanırken banka, özlem G'den 'masraf' adı altında 878 lira 88 kuruş aldı. Özlem G. de kredi kullandıktan sonra alınan masrafın iptali için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Tüketici Hakem Heyeti, bankanın aldığı masrafın iadesine karar verdi. Banka, Tüketici Hakem Heyeti'nin verdiği karar kesinleştikten sonra Yargıtay'ın yolunu tuttu.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, özel bankanın kesinleşen tüketici hakem heyeti kararı üzerine ödediği 878 lira 88 kuruşluk kredi masrafını geri almak için açtığı davanın kabul edilmesine ilişkin kararı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kanun yararına bozma itirazı üzerine oybirliği ile bozdu.

BANKALAR DAVA AÇAMAYACAK

Yargıtay'ın bu kararı üzerine bankalar, "kredi masrafı" adı altında aldıkları ve tüketici hakem heyeti kararlarıyla iade ettikleri paraları almak için istirdat davası (geri isteme) açamayacaklar.

Yargıtay, bu örnek kararıyla bu yolu kapadı. Davalı tüketici de davacı özel bankadan aldığı kredi masrafını geri ödemekten kurtuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vatandaşa  İyi  Haber  Bankalar  Para  İadesi  İsteyemeyecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER