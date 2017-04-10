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vatandaşı tehdit eden dhkp-c'lilere operasyon

VATANDAŞI TEHDİT EDEN DHKP-C'LİLERE OPERASYON

İstanbul Okmeydanı'nda bir kahvehanedeki vatandaşları tehdit eden silahlı ve maskeli kişilere yönelik operasyonda terör örgütü DHKP-C üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 09:54
Puan Ver : Vatandaşı Tehdit Eden Dhkp-C'lilere Operasyon(5/10)7


İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler bu kapsamda, Okmeydanı Mektep Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanedeki vatandaşları halk oylaması için çalışma yapıldığı gerekçesiyle tehdit eden silahlı ve maskeli kişilere yönelik operasyon düzenledi.



 



kaynak:ahaber








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