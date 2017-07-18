VATANDAŞLAR BU SEFER KORKMADI, ELLERİYLE BESLEDİ
Sarıyer'de ormanlık alanların yoğun yağış almasıyla domuz sürüsü şehre indi. İnen sürüye vatandaşlar yiyecek atarak besledi.
Sarıyer Bahçeköy'de ormanlık alanda yiyecek bulamayan domuz sürüsü, yağan şiddetli yağmurun şiddetli olması nedeniyle şehre indi. Bahçeköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yanına kadar inen domuz sürüsünün aç olduklarını düşünen vatandaşlar, domuzlardan korkup kaçmak yerine kendi elleriyle domuzları besledi. Domuzlar bir süre sonra ormanlık alana döndü.
YEMEK BULAMADIKLARI İÇİN İNİYORLAR
Yağmurdan dolayı domuzların bu kadar aşağıya indiklerini söyleyen Mithat Yıldız, "Aç oldukları için bizde ekmek getirdik, burada ekmek veriyoruz. Yemek bulamadıkları için geliyorlar buraya, bizde ekmek falan getiriyoruz dükkan da kalanlardan, sevabına veriyoruz" diye konuştu.
YAĞMURUN ETKİSİ FAZLA
Bilal Deler ise "Domuzların şehre inmesinde yağmurun etkisi fazla, açlıktan şehir merkezine kadar indiler. Bizde geçerken gördük, gittik ekmek aldık geldik. Yazık hayvanlara" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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