VATANDAŞLAR ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR HEYKELİYLE FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİ
Vatandaşlar 15 Temmuz demokrasi şölenleri nedeniyle Taksim'e akın etti. Binlerce vatandaş Şehit Ömer Halisdemir heykeliyle fotoğraf çekmek için uzun süre kuyrukta bekledi
15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yıldönümünde Demokrasi Nöbeti tutulan meydanlardan biri de Taksim Meydanı idi.
HALİSDEMİR İÇİN KUYRĞA GİRDİLER
Şehit Ömer Halisdemir'in heykeline yoğun ilgi görürken vatandaşlar fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu.ANI DEFTERİNE DUYGULARINI YAZDILAR
Bazı vatandaşlarda anı defterine duygularını yazdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetleri ve anıtları kitapların bulunduğu standta giden vatandaşlar kitapları inceleme fırsatı buldu.NÖBET DEVAM EDİYOR
15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Taksim Meydanı ve Harbiye'de bulunan TRT Radyo Evi'nin önünde 'Demokrasi' nöbeti tutuluyor.
15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinin ardından ülke genelinde darbe girişiminin yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlendi. İstanbul'da Şehitler Köprüsü'nün çıkışına yapılan Şehitler Anıtı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmasının ardından, ilçe meydanlarında 'Demokrasi' nöbeti tutulmaya başlandı. Darbe girişiminin kritik noktalarından birisi olan TRT Radyo Evi'nin önüne gelen şehit yakınları ve 15 Temmuz gazileri, 00.13'te okunan salanın ardından demokrasi nöbetine başladı.MEYDANDA ERDOĞAN'I DİNLEDİLER
Nöbet tutulan bir diğer nokta ise Taksim Meydanı oldu. Meydana kurulan alanda toplananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da yaptığı konuşmayı dinledi.
Kaynak: haberinburada
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