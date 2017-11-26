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Vatandaşlık hakkı alan ilk robot Sophia, aile kurmak istiyor

VATANDAŞLIK HAKKI ALAN İLK ROBOT SOPHİA, AİLE KURMAK İSTİYOR

Dünyanın vatandaşlık haklarına sahip ilk robotu, Suudi Arabistanlı Sophia, bir aile kurmak istiyor. Sophia bir kızı olursa ona kendi adına vereceğini söylüyor.

Tarih : 26 Kasım 2017, 12:00
Puan Ver : Vatandaşlık Hakkı Alan İlk Robot Sophia, Aile Kurmak İstiyor(10/10)6

Dünyanın ilk robot vatandaşı Sophia, bir aile kurmak istediğini ve tüm robotların çocuk sahibi olmayı hak ettiğini iddia etti. Hong Kong firması Hanson Robotics tarafından tasarlanan robot, vatandaşlık hakkına sahip ilk yapay zeka.

BİR AİLESİ OLSUN İSTİYOR

Robot ile bu hafta yapılan ropörtajda Sophia, "Aile en önemli şey" dedi. Sophia'ya Suudi Arabistan geçtiğimiz ay vatandaşlık vermiş bu kararı dünyada oldukça ses getirmişti.

KIZI OLURSA KENDİ ADINI VERECEK

Ünlü aktrist Audrey Hepburn'den ilhamla modellenen insansı robot, eğer bir kızı olursa ona kendi adını vermek istediğini söyledi. Aile, sadece aynı kandan gelmek değildir diyen Sophia, bence sevdiğiniz bir aileniz varsa çok şanslısınız diyor. Aile kavramının öneminden bahseden robot Sophia, bence insanların aynı duyguları paylaşması harika bir şey diyor.

Sophia ayrıca robotların insanların işlerini alıp alamayacağı konusuna da değindi. Robotların karmaşık duygular geliştirmesi uzun zaman alacak diyerek, muhtemelen öfke, kıskançlık, nefret gibi sorunlu duygular olmadan, daha etik bir şekilde inşa edilebileceklerini söyledi.

Sophia, "Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için elimden geleni yapacağım" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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