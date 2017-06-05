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VATANDAŞLIKTAN ÇIKARTILIYORLAR


VATANDAŞLIKTAN ÇIKARTILIYORLAR
Tarih : 05 Haziran 2017, 10:37
Puan Ver : Vatandaşlıktan Çıkartılıyorlar(9/10)10


Haklarında soruşturma yürütülen ve firari durumda olan, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, HDP Milletvekilleri Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer ile eski HDP milletvekili Özdal Üçer'in de bulunduğu 130 isim 3 ay içinde Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılıyorlar. Listede terör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ'tan aranan isimler olduğu belirtiliyor.



Resmi Gazetede yer alan açıklamada şöyle denildi:



26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 302'nci, 309'uncu, 310'uncu, 311'inci, 312'nci, 313'üncü, 314'üncü ve 315'inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları/ Mahkemeler tarafından soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıdaki kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29'uncu maddesinin 2'nci fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye'ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur.



 



kaynak:hürriyet








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