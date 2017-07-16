VE 656. KIRKPINAR GÜREŞLERİ'NİN BAŞPEHLİVANI İSMAİL BALABAN!
656'ncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık final güreşi müsabakasını İsmail Balaban kazandı. Balaban altın kemeri kazanan isim oldu.
Bu sezon 656.sı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Balaban ile Orhan Okulu ile karşılaştı.
RECEP KARA'YI YENMİŞTİ
Yaklaşık 55 dakika süren mücadeleyi İsmail Balaban kazandı ve altın kemerin sahibi oldu. Balaban, önceki turlarda turnuvanın doğal favorisi Recep Kara'yı yenmişti.
Kaynak: haberinburada
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