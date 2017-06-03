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ve aykut kocaman yeni takımını açıkladı!

VE AYKUT KOCAMAN YENİ TAKIMINI AÇIKLADI!

Aykut Kocaman, Ekim 2014'te gittiği Atiker Konyaspor'a tarihinin en büyük başarılarını kazandırdı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 15:52
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Aykut Kocaman, Ekim 2014'te gittiği Atiker Konyaspor'a tarihinin en büyük başarılarını kazandırdı. Mütevazı kadrosuna rağmen yeşil beyazlıları ligin üst sıralarına taşıyıp Avrupa kupalarına götüren Kocaman, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyon yapmayı bildi. 52 yaşındaki teknik adam artık Konya'ya veda etti.



Hürriyet Gazetesi, Kocaman ile Konyaspor'daki son gününde bir araya geldi, hem kupa zaferini hem de geleceğini konuştu.








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