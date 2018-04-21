VE BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ: BİTTİ
Vereceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu Murat Boz, Aslı Enver'den ayrıldığı yönünde çıkan haberleri doğrulayarak "Yürütemedik ve bitti" dedi.
Murat Boz, Aslı Enver ile ayrılık iddialarını doğrulayarak ilk kez konuştu. 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Boz, "Ayrılık doğru.Çıkan haberler doğru. Yürütemedik ve bitti." dedi.
İDDİALARI DOĞRULADI
2,5 yıllık ilişki sürpriz bir kararla bitmişti... Ayrılık habeleriyle gündemde olan Murat Boz, dün akşam İstMarina AVM'de konser verdi. Gece öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boz, iddiaları doğruladı.
"BÖYLE OLMASI GEREKİYORMUŞ"
Konuyla ilgili söyleyecek pek fazla şey olmadığını vurgulayan ünlü popçu, "Ayrılık doğru... Çıkan haberler doğru. Yürütemedik ve bitti. Aslı benim için çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor ama bunlar iki kişi arasında olan çok özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş. böyle oldu. Bu kadar... Bununla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok" dedi.
Kaynak: haberinburada
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