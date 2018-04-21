Canlı Yayında Skandal! Konuğun Göğüslerini Açtı
Ve Beklenen Açıklama Geldi: Bitti
Vücut Geliştirme Sporcusunun Katili Sığırlara Verilen İlaç
Kim'in Tarihi Kararı, Trump'ı Sevindirdi: Çok Güzel Haber
Burası Türkiye! Baharda Lapa Lapa Kar Yağdı, Sürücüler Yolda Kaldı
Bodrum'un Ünlü Gece Kulübünün Sahibi, Avukat Cinayetinden Gözaltında
Tecavüz Etmeye Çalışan Eski Kocasının Cinsel Organını Bıçakla Kesti
Yakın Doğu Üniversitesi Son Saniyede Yıkıldı
Eski Bakan'ın Öldürüldüğü Anın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Ünlü Oyuncu Cinsel İlişki Tarikatı Bağlantısı Nedeniyle Gözaltında!
Esra Erol'un Tepkisi Sonrası Müge Anlı Geri Adım Attı
Koçyiğit'ten Kılıçdaroğlu'na Muhalefet Dersi: Sadece Karalamakla Olmaz
Olaylı Derbinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı: Hükmen Yenilebiliriz
İngiliz Hükümeti İtiraf Etti: Pyd/Ypg İle Temasımız Var
Apple Hisseleri 2 Günde Yaklaşık Yüzde 7 Değer Kaybetti
Putin'in Limuzini Testleri Geçti, Trump'ın Canavarından Önce Alacak
Ünlü Yıldızdan İsrail'e Filistin Tepkisi: Verdiğiniz Ödülü Almıyorum
Çipras Türkiye'ye Gözdağı Vermek İsterken Alay Konusu Oldu
Quaresma'dan İmalı Fenerbahçe Paylaşımı
Fenerbahçe Doğuş, Final Four'a Bir Adım Daha Yaklaştı

Ve beklenen açıklama geldi: Bitti

VE BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ: BİTTİ

Vereceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü popçu Murat Boz, Aslı Enver'den ayrıldığı yönünde çıkan haberleri doğrulayarak "Yürütemedik ve bitti" dedi.

Tarih : 21 Nisan 2018, 10:20
Puan Ver : Ve Beklenen Açıklama Geldi: Bitti(6/10)2

Murat Boz, Aslı Enver ile ayrılık iddialarını doğrulayarak ilk kez konuştu. 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Boz, "Ayrılık doğru.Çıkan haberler doğru. Yürütemedik ve bitti." dedi.

İDDİALARI DOĞRULADI

2,5 yıllık ilişki sürpriz bir kararla bitmişti... Ayrılık habeleriyle gündemde olan Murat Boz, dün akşam İstMarina AVM'de konser verdi. Gece öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boz, iddiaları doğruladı.

"BÖYLE OLMASI GEREKİYORMUŞ"

Konuyla ilgili söyleyecek pek fazla şey olmadığını vurgulayan ünlü popçu, "Ayrılık doğru... Çıkan haberler doğru. Yürütemedik ve bitti. Aslı benim için çok değerli bir insan. Çok şey söyleniyor ama bunlar iki kişi arasında olan çok özel şeyler. Böyle olması gerekiyormuş. böyle oldu. Bu kadar... Bununla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ve  Beklenen  Açıklama  Geldi  Bitti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER