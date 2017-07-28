VE FENERBAHÇE KJAERİ SATTI
Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, sarı lacivertli takımdan ayrıldı.
Bir süredir transferi gündemde olan Kjaer, İspanya La Liga takımlarından Sevilla ile anlaştı.
Fenerbahçe'nin Simon Kjaer transferinden 10 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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