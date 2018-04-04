Juventus'a karşı harika bir hol atan Real Madrid'in süper starı Cristiano Ronaldo, attığı rövaşata gol için "Kariyerimin en iyisiydi" yorumunda bulundu.

Real Madrid'in süper starı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Juventus'a harika bir rövaşata golü atarken izleyicileri büyüledi.

Attığı gol hakkında konuşan Ronaldo, "Büyük ihtimal kariyerimin en güzel golüydü. Harika bir goldü. Çok yükseğe zıpladım ve uzun süre unutulmayacak bir gol attım. Uzun bir süredir böyle bir golün hayalini kuruyordum. Denedim ve başardım" sözlerini kullandı.

"ALKIŞLARI HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Juventus taraftarlarının attığı golden sonra kendisini alkışlaması hakkında konuşan Portekizli yıldız, "Böyle bir stadyumda taraftarların sizi alkışlaması inanılmaz bir tecrübeydi. Ben çocukken Juventus'u çok severdim. Taraftarların beni alkışlamasını hiç unutmayacağım" dedi.

"PLAYSTATION GOLÜ ATTI"

Öte yandan Juventus'un deneyimli savunma oyuncusu Andrea Barzagli, maçın ardından Ronaldo'nun golü için "Ronaldo'nun attığı gol, PlayStation golüydü. Böyle bir yıldızı boş bırakırsanız sizi cezalandırır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: haberinburada