İsveç'te 3 Büyükelçiliğin Bulunduğu Binada Yangın Çıktı: 14 Yaralı
Ve Ronaldo Sessizliğini Bozdu: Kariyerimin En İyisiydi
Kulüpler Birliği Vakfından Euro 2024 Adaylığına Tam Destek
Beşiktaşlı Talisca'ya İspanya'dan Dev Talip!
Turkcell: Çok Yakında Milli Yapay Zeka Geliyor
Beyaz Saray'dan Suriye Açıklaması: Deaş'la Mücadele Sonlandırılacak
İşte Zlatan Farkı! 100 Milyonu Reddedip 3 Milyona İmza Attı
Çin'de Korkunç Olay! Futbolcu, Rakibinin Kulağını Kopardı
Cenk Tosun'dan Olay İtiraf: Tüylerim Diken Diken Oldu
Kız Çocuğunu Kaçırmaya Kalkışan Sapık, Daha Önce 5 Kez Aynı Suçu İşlemiş
Zülfikar Kılıcıyla Gündeme Gelen Vali Böyle Emekli Oldu!
Tek Dersten Kaldı, Bu Sayede Son Model Otomobil Kazandı
Ahlaksız Öğretmen, Önce Taciz Etti Sonra 'aynı Odada Duş Alalım' Dedi
Trump: Çin İle Savaşta Değiliz, Abd'yi Temsil Eden Aptallar Yıllar Önce Bu Savaşı Kaybetti
Golf Deliği İle İlişkiye Giren Adam Görenleri Şaşkına Çevirdi
Abd Suriye'den Çekilme Konusunda Kararını Verdi
Rusya'da Bir Haftada İkinci Avm Yangını: Ölü Ve Yaralılar Var
İlk Kez Ortaya Çıktı! İşte Tosun'un Gizemli Ağabeyi
Uzmanlar Kahvaltısını Poğaça İle Yapanları Uyardı! İşte Nedeni
Üçlü Suriye Zirvesi Sonrası Ruhani Abd'yi Topa Tuttu: Deaş Kalıcı Olsun İstiyorlar

Ve Ronaldo sessizliğini bozdu: Kariyerimin en iyisiydi

VE RONALDO SESSİZLİĞİNİ BOZDU: KARİYERİMİN EN İYİSİYDİ

Juventus'a karşı harika bir hol atan Real Madrid'in süper starı Cristiano Ronaldo, attığı rövaşata gol için "Kariyerimin en iyisiydi" yorumunda bulundu.

Tarih : 04 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Ve Ronaldo Sessizliğini Bozdu: Kariyerimin En İyisiydi(9/10)5

Real Madrid'in süper starı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Juventus'a harika bir rövaşata golü atarken izleyicileri büyüledi.

Attığı gol hakkında konuşan Ronaldo, "Büyük ihtimal kariyerimin en güzel golüydü. Harika bir goldü. Çok yükseğe zıpladım ve uzun süre unutulmayacak bir gol attım. Uzun bir süredir böyle bir golün hayalini kuruyordum. Denedim ve başardım" sözlerini kullandı.

"ALKIŞLARI HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

Juventus taraftarlarının attığı golden sonra kendisini alkışlaması hakkında konuşan Portekizli yıldız, "Böyle bir stadyumda taraftarların sizi alkışlaması inanılmaz bir tecrübeydi. Ben çocukken Juventus'u çok severdim. Taraftarların beni alkışlamasını hiç unutmayacağım" dedi.

"PLAYSTATION GOLÜ ATTI"

Öte yandan Juventus'un deneyimli savunma oyuncusu Andrea Barzagli, maçın ardından Ronaldo'nun golü için "Ronaldo'nun attığı gol, PlayStation golüydü. Böyle bir yıldızı boş bırakırsanız sizi cezalandırır" değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ve  Ronaldo  Sessizliğini  Bozdu  Kariyerimin  En  İyisiydi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER