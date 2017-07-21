VE RVP'NİN TRANSFERİ İÇİN RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, "Robin van Persie'yi istiyoruz ve Fenerbahçe ile temasa geçtik." dedi.
Feyenoord, Fenerbahçe'nin golcüsü Robin van Persie'ye resmen talip oldu.
Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Van Persie ile görüştüklerini itiraf etti.
"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"
Takımında görmeyi çok istediğini ifade eden Hollandalı teknik adam, "Robin'i gerçekten istiyoruz ve Fenerbahçe ile temasa geçtik. Van Persie'yi çok iyi tanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde onu kullanabilirsek çok iyi olur. Persie'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi önümüzdeki sene sona eriyor ama onu şimdi de kadroma katmayı çok isterim" açıklamasında bulundu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan Robin Van Persie, 18 gol atarken 5 de asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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