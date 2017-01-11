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veda konuşmasında kendini başarılı ilan etti

VEDA KONUŞMASINDA KENDİNİ BAŞARILI İLAN ETTİ

ABD Başkanı Obama, 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda "başarılı" olduğunu savundu.

Tarih : 11 Ocak 2017, 13:19
Puan Ver : Veda Konuşmasında Kendini Başarılı İlan Etti(5/10)5


ABD Başkanı Obama, 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda "başarılı" olduğunu savundu. Görev süresi boyunca sokak ortasında polis tarafından öldürülen siyahi vatandaşlara rağmen ırkçılığı gerilettiğini savunan Obama Suriye'den ise hiç bahsetmedi.



DAHA İYİ BİR ÜLKE BIRAKIYORUM



ABD Başkanı Barack Obama, Chicago kentindeki veda konuşmasında, 8 yıllık başkanlığı döneminde başta ekonomi olmak üzere birçok alanda başarılı olduğunu ve göreve geldiği günden daha iyi bir ülke bıraktığını savunarak, Amerikan halkına "umutlu ve dirayetli olmaları" çağrısında bulundu.



MEMLEKETİNDE KONUŞTU



Beyaz Saray'daki koltuğunu seçilmiş Başkan Donald Trump'a 20 Ocak'ta devredecek Obama, veda konuşmasını siyasete başladığı ve "memleketim" diye tanımladığı Chicago'da yaptı.



SORUNSUZ DEVREDİYORUM



McCormick Place'teki konuşmasında ağırlıklı olarak Amerikan kamuoyunun beklentilerine 8 yıllık başkanlığı döneminde nasıl karşılık verdiğini anlatan Obama, Trump'a başkanlığı "sorunsuz bir şekilde" devredeceğini söyledi.



ÜLKEYİ DAHA İYİ BİR HALE GETİRDİM



"Obamacare" olarak bilinen sağlık reformundan Amerikan ekonomisinin 2008'deki finansal krizden sonraki performansına kadar büyük ölçüde ABD vatandaşlarının hayatlarını yakından ilgilendiren konular hakkında konuşan Obama, 8 yıllık yönetiminde "ülkeyi daha iyi bir yer haline getirdiğini" savundu.



IRKÇILIĞA KARŞI SAVAŞTIK



Demokrasiye sıkça vurgu yaptığı konuşmasında Obama, ABD'deki farklı ırklar arasındaki hoşgörünün kendi başkanlığı döneminde eskiye göre daha iyi hale geldiğini öne sürdü. Obama'nın görev süresi boyunca sokak ortasında polis tarafından öldürülen zenciler dünya gündeminden düşmemişti.



SURİYE'DEN HİÇ BAHSETMEDİ



Dış politikayla ilgili sınırlı yorumlar yapan Obama, dünyanın en çok tartıştığı ve kendi yönetiminin de sıkça eleştirildiği konuların başında gelen Suriye'deki iç savaşa hiç temas etmedi. Obama, Ortadoğu ile ilgili sorunlara da değinmedi.



Aşırılıklarla mücadelenin süreceğini bildiren Obama, "DEAŞ masum insanları öldürmeye çalışacaktır ancak biz anayasamıza ve ilkelerimize ihanet etmediğimiz sürece Amerika'yı yenemeyecekler." değerlendirmesinde bulundu.



RUSYA VE ÇİN, AYARIMIZDA DEĞİL



Rusya ve Çin gibi rakiplerinin "ABD ayarında olmadığını" savunan Obama, kendi değerlerinden vazgeçmedikleri sürece bu üstünlüklerini koruyacaklarını ifade etti.



 



kaynak:sabah








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