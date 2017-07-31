VEKALETLE KURBAN BEDELİ, YURT İÇİ 850 TL, YURT DIŞI 600 TL
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, vekalet yoluyla kurban bedelini yurt içinde 850, yurt dışında 600 lira olarak belirlediklerini açıkladı.
Türkiye'de 275 merkezde, yurt dışında 135 ülke ve 400 bölgede, yaklaşık 275 bin hisse kurban kesimiyle ilgili planlamaları yaptıklarını bildiren Mustafa Tutkun, "Türkiye'den vekalet vermek isteyen vatandaşlarımızın yurt içinde kurbanlarının kesilmesi için 850 lira, yurt dışında kurban vekaleti için ise 600 lira bedel belirlendi. Yurt dışından kurban vekaletlerini verecek vatandaşlarımız ise 150 avro üzerinden belirlenen rakamlarla, vekaletlerini TDV'ye ulaştırmış olacak." diye konuştu.
"DÜNYANIN DÖRT BİR TARAFINDAKİ MÜSLÜMANLARA ULAŞTIRACAĞIZ"
Vakfın kurban organizasyonunun sadece kurban kesimi ve et dağıtımı şeklinde planlanmadığına işaret eden Tutkun, bu organizasyon sayesinde dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlara bayram coşkusunu, heyecanını yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı.
Yapılan organizasyonların yerinde izlendiğini anlatan Mustafa Tutkun, kesimlerin, doğru ve İslami usullere uygun yapıldığını kaydetti.
VEKALET NASIL ULAŞTIRILACAK?
Vatandaşların bu yıl da vakfa bağışlarını güvenle yapabileceğini belirten Tutkun, "www.diyanetvakfi.org.tr" adresi, online bankacılık sistemi, anlaşmalı banka, PTT ile TDV il ve ilçe şubeleri, müftülükler ya da mahallelerdeki din görevlileri aracılığıyla vekaletlerin vakfa ulaştırılabileceğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
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