Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, vekillerle yaptığı toplantıya Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili söylediği sözler damga vurdu: Kılıçdaroğlu, bu hamlesinin bedelini ödeyecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarıyla ilgili iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi.

"BU HAMLESİNİN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde milletvekilleri ile bir araya geldi. Vekillerle yaptığı toplantıya Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği sözler damga vurdu. Dün zehir zemberek açıklamalar yapıp Kılıçdaroğlu'nu topla tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıdaroğlu'nun grup toplantısında gösterdiğini iddia ettiği belgelere ilişkin, "Bu hamlesinin bedelini ödeyecek" dedi.

ERDOĞAN DÜN ÇOK SERT KONUŞMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin dün yaptığı açıklamada "Yurtdışına giden tek kuruş yok. Dolayısıyla bu zatın söylediği yalan mı, yalan. Bu durum karşısında yüzü kızaracak mı? Hiç sanmıyorum. Kendisinde manda derisi gibi yüz var" demişti.

KILIÇDAROĞLU "BÜROKRATLAR VERDİ" DEMİŞTİ

Eşitlik Adalet Kadın Zirvesinde konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, açıkladığı belgelerle ilgili "Nereden aldı?" sorusunu cevaplamıştı. Kılıçdaroğlu, "FETÖ'cüler vermedi, yok efendim ilgisi yok. Bu ülkeyi seven milyonlarca bürokrat var" demişti.

Kaynak: haberinburada