VELİ ÖĞRETMENE YUMRUKLA SALDIRDI, SÜPÜRGE SAPIYLA DAYAK YEDİ
İstanbul Sultangazi'de bir öğretmen, okulun bahçesinde yaramazlık yaptığı için ikaz ettiği öğrencinin babası tarafından tekme ve tokatlı saldırıya uğradı. Dakikalarca süren kavgada öğretmen, eline geçirdiği çöp süpürgesiyle saldırgandan kurtulabildi. Darp raporu alan öğretmen polise şikayette bulundu.
ÖNCE SÖZLÜ TEPKİ GÖSTERDİ
Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapan İbrahim Baş (58), nöbetçi müdür yardımcısı olarak görev yaptığı günün sabahında yaramazlık yapan bir öğrenciyi ikaz etti. Bunun üzerine öğrencinin babası Fatih Er, Baş'a sözlü olarak tepki gösterdi.
VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ
Bir süre devam eden tartışmanın ardından Er, öğretmen Baş'a tekme ve tokatla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen Baş ve Er'in kavgası yerde de devam etti. Saldırganın yumruk atmaya devam ettiği öğretmen, eline geçirdiği çöp süpürgesiyle ondan kurtulabildi. Araya giren diğer vatandaşların yardımıyla kavga sonlanırken, o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Öğretmen, saldırgan veliden şikayetçi oldu.
Kaynak: haberinburada
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