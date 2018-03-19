VELİAHT PRENS AÇIKLADI! SUUDİ ARABİSTAN'DA KADINLARIN ÇARŞAF GİYME ZORUNLULUĞU KALKIYOR
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman, kadınların 'saygılı ve uygun' giyinmeleri durumunda 'çarşaf giymek' zorunda kalmayacaklarını duyurdu.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkesi için devrim sayılabilecek bir açıklama yaptı. Salman, kadınların 'saygılı ve uygun' giyinmeleri durumunda 'çarşaf giyme' zorunda kalmayacaklarını söyledi. Salman'ın açıklaması ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinden hemen önce geldi.
HABER AJANSLARI, SON DAKİKA OLARAK DUYURDU
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Selman daha önce ülkesinin 'Ilımlı İslam'a geçiş yapacağına yönelik açıklamalarda bulunmuştu.
Reuters'ın haberine göre, Veliaht Prens tarafından duyurulan yeni reform haber ajansları tarafından son dakika olarak duyuruldu.
ÇARŞAF GİYMEK ZORUNDA KALMAYACAKLAR
Buna göre, katı kurallarıyla bilinen Suudi Arabistan'da kadınlar 'Toplum kurallarına uygun ve saygılı' giyindikleri takdirde çarşaf giyinmek zorunda kalmayacak.
Veliaht Prens, CBS kanalına verdiği röportajda, "Şeriat kanunları gayet açık, kadınların, aynı erkekler gibi, "saygılı" bir şekilde giyinmeleri gerekiyor. Bunun siyah çarşaf şeklinde olması gerekmiyor" ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman
"DİN, SİYAH ÇARŞAFI ŞART KOŞMUYORDU"
Salman, "1979 yılından önce Suudi Arabistan'da hayatı doğal bir biçimde yaşıyorduk. Din, siyah çarşafı şart koşmuyordu. Kadının örtünmek için siyahı kullanması kendi seçimidir" dedi.
Prens Selman, Suudi Arabistan'da aşırı dinci akımların bulunmasından 1979'daki İran İslam Devrimi'ni sorumlu tutuyor.
Kaynak: haberinburada
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