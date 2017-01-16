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velilerden proje okul protestosu

VELİLERDEN PROJE OKUL PROTESTOSU

İzmir'de bir grup veli, proje okul düzenlemesini protesto etti.

Tarih : 16 Ocak 2017, 16:38
Puan Ver : Velilerden Proje Okul Protestosu(8/10)6


İzmir'de bir grup veli, proje okul düzenlemesini protesto etti.



Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka'daki Cihat Kora Anadolu Lisesi önünde toplanan, çocukları Bornova Anadolu Lisesi, Cihat Kora Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesinde eğitim alan veliler, "Okuluma dokunma", "Öğretmenime dokunma" yazılı pankartlar taşıdı.



Grup adına açıklama yapan Nadiye Kargı, eğitim alanında yapılan araştırmaların eğitim öğretim sisteminde kötüye gidişi gösterdiğini savunarak, "Proje Okullar Yasası'na karşıyız. Çünkü çıkarılan bu yasa ile eğitimdeki sorunlar yok olamayacak aksine daha da büyüyecek. Yasanın, başarısını kanıtlamış köklü okulları başarısız ve değersiz hale getirme uygulaması olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü yasa çıkalı 2 yılı aşkın bir sürede olumlu hiçbir uygulama görmemişken, eylül 2016 da çıkarılan bir yönetmelikle, okullarımızın öğretmenleri norm fazlası ilan edilerek atamaları yapılmıştır." ifadelerini kullandı.



Kargı, proje okul düzenlemesinden vazgeçilmesini istediklerini kaydetti.



Milli Eğitim Bakanlığının gelecek sene uygulanacak müfredatı açıkladığını belirten Kargı, yeni müfredatta Atatürk ve Atatürkçülük konularının azaltıldığını, evrim konusunun çıkartıldığını, cihat konusunun 7. sınıftan itibaren değerler eğitimi adı altında ders konusu olarak konulduğunu iddia etti.



Kargı, bunun eğitimde geri gidiş olduğunu kaydederek, "Ülkemizin ve dünyanın ihtiyacı 18-19. yüzyıl anlayışı ile yapılan bir eğitim değildir. Yaşadığımız 21. yüzyılda eğitim, bilimsel, laik, özgürlükçü ve demokratik ilkelere sahip olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Velilerden  Proje  Okul  Protestosu    haber

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