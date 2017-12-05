VENEZUELA KRİPTO PARAYA GEÇİYOR
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin finansal ablukası ile mücadele için kripto para basacak.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington yönetiminin "finansal ablukası" ile mücadele için hükümetinin kripto para basacağını açıkladı. Maduro, devlet televizyonunda yayınlanan konuşmasında, yeni para birimine "petro" adı verildiğini belirterek, bu paranın Venezuela'nın petrol, altın ve maden rezervleri tarafından destekleneceğini duyurdu.
NE ZAMAN BASILACAĞI KONUSUNDA BİLGİ VERMEDİ
Maduro, "Bu, ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınması için yeni uluslararası finansman modellerine ilerlememizi sağlayacak. 21. yüzyıl geldi!" ifadesini kullandı.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, yeni para biriminin değeri ve ne zaman basılacağı konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.
Muhalefet milletvekilleri ise planı eleştirerek petronun Kongre'nin desteğini alması gerektiğini belirtti.
VENEZUELA DIŞ BORCUNU ÖDEMEKTE ZORLANIYOR
Nicolas Maduro, geçen ay ülkesinin 120 milyar doları aşan dış borcunu yeniden yapılandıracağını açıklamıştı.
Venezuela ekonomisi, 2014 yılından bu yana yüzde 35 küçüldü. Bunun, ABD'nin 1929 Büyük Ekonomik Buhran döneminde yaşadığından daha büyük bir daralma olduğu belirtiliyor.
Maduro yönetimi, yabancı kredi kuruluşlarına olan borcunu ödemek ile 3 haneli rakamlara ulaşan enflasyon koşullarında gıda ve ilaç sıkıntısı yaşayan Venezuela halkına yardım etme arasında ikilem yaşıyor.
Kaynak: haberinburada
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