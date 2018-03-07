VENEZUELA MECLİSİ, PETRO'YU GEÇERSİZ İLAN ETTİ
Venezuela'da Şubat ayında piyasaya sürülen dijital para birimi Petro, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis tarafından geçersiz ilan edildi.
Venezuela'da Şubat ayında piyasaya sürülen dijital para birimi Petro, çoğunluğunu muhaliflerin oluşturduğu Ulusal Meclis (AN) tarafından geçersiz ilan edildi. Petroyu oy birliğiyle geçersiz kabul eden AN, söz konusu dijital paranın yasal olmadığını ileri sürerek yatırımcıları uyardı.
"PARANIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN YASALARIN DEĞİŞMESİ LAZIM"
Ulusal Meclis Mali Komite Başkanı Rafael Guzman, petronun yasal olarak piyasaya sürülebilmesi için 1999 anayasasında değişikliğe gidilmesi gerektiğini bildirdi. Guzman, Venezuela'da tedavüle yasal para sokacak tek kurumun Venezuela Merkez Bankası olduğunun altını çizdi.
Milletvekili Francisco Sucre de petronun yasa dışı kabul edildiği oturumda anayasanın 12. maddesine göre maden yataklarının "kamu kredisi şeklinde kullanılamayacağını" savundu.
ŞUBAT'TA SATIŞA ÇIKARILMIŞTI
Venezuela'nın dijital para birimi petro, ülkenin doğal gaz, petrol ve elmas gibi doğal kaynaklarıyla desteklenerek şubatta satışa çıkarılmıştı.
Petro, ABD'nin Venezuela'ya uyguladığı mali yaptırımları ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları aşmak amacıyla piyasaya sürülmüştü.
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petronun ilk günde 735 milyon dolar değerinde satıldığını açıklamış ve "Petro, Venezuela'nın Superman'e (ABD kastediliyor) karşı ihtiyaç duyduğu kriptonit olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.
Kaynak: haberinburada
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