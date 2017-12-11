VENEZUELA'DA ÜÇ MUHALEFET PARTİSİNE SEÇİMLERE KATILIM YASAĞI
Ekonomik ve politik kriz nedeniyle kan kaybeden Venezuela'da, belediye seçimlerine katılmayan 3 parti boykotları nedeniyle, 2018'de yapılacak cumhurbaşkanılığı seçimlerine de katılamayacak.
Ekonomik ve politik çalkantıların ardından yerel seçimlere giden Venezuela'da aylardır muhalefetin protestolarına hedef olan iktidar partisi, beklenenin aksine oylarını artırdı.
Ülkenin üç büyük muhlaefet partisi, belediye seçimlerini boykot etti.
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNE KATILAMAYACAKLAR
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, belediye seçimlerine katılmayan 3 partinin boykotları nedeniyle, 2018'de yapılacak cumhurbaşkanılığı seçimlerine de katılamayacağını açıkladı.
Maduro, önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere yalnızca yerel seçimlere katılan partilerin aday gösterebileceklerini söyledi.
İKTİDAR ADAYI KAZANDI
Pazar günü yapılan Belediye seçimlerinde, Zulia eyalet valiliğini iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin adayı Omar Prieto kazandı. Prieto'nun ilk belirlemelere göre oyların yüzde 57'sini aldığı açıklandı.
Yerel Seçimlerde, 300'den fazla şehir ve ilçenin belediye başkanları belirlendi. Yaklaşık 18 yıldır iktidarda bulunan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nde Hugo Chavez'in ölümünün ardından görevi Nicolas Maduro devralmıştı.
EKONOMİK VE POLİTİK KRİZ
Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela, son aylarda yaşanan ekonomik ve politik kriz nedeniyle kan kaybediyor. Ülkede sağ muhalefetin aylardır süren protesto eylemlerinde 125 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: haberinburada
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