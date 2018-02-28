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Venezuela'dan Türkiye hamlesi: Birlikte çalışacağız

VENEZUELA'DAN TÜRKİYE HAMLESİ: BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Venezuela Dışişleri Bakanı Montserrat, uluslararası finans sisteminin ülkesine engeller çıkarması durumunda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacaklarını söyledi.

Tarih : 28 Şubat 2018, 01:40
Puan Ver : Venezuela'dan Türkiye Hamlesi: Birlikte Çalışacağız(9/10)5

Venezuela Dışişleri BakanI Jorge Arreaza Montserrat, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkesinde nisan ayında yapılacağı açıklanan devlet başkanı seçimine ilişkin dün Cenevre'yi ziyaret eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiğini söyledi.

MADURO'NUN YENİDEN SEÇİLECEĞİNDEN EMİN

Görüşmede, seçimler esnasında uluslararası gözlemcilerin görevleriyle ilgili üst düzey komisyon kurulmasını ele aldıklarını aktaran Montserrat, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeniden seçileceğine olan güveninin tam olduğunu ifade etti. Montserrat, seçimlerin adil ve şeffaf olacağını vurgulayarak, ülkedeki muhalefet bloğu Demokratik Birlik'in 22 Nisan'da yapılacak seçimleri boykot etmesi durumunda bunun muhalefet tabanına sorumsuzluk anlamı taşıyacağını savundu.

VENEZUELA İLE ÇALIŞMAKTAN ÇEKİNİYORLAR

ABD'nin ülkesine yönelik uyguladığı ambargonun zararlarını anlatan Montserrat, küresel bankaların, yaptırım korkusuyla Venezuela ile çalışmaktan çekindiğini savundu. Montserrat, Devlet Başkanı Maduro'nun yeniden seçilmesi durumunda gelecek 6 yılı ülke ekonomisinin iyileştirilmesi ve çeşitlendirilmesine adayacağının altını çizdi.

"TÜRKİYE, RUSYA EV ÇİN İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bakan Montserrat, uluslararası finans sisteminin bu dönemde Venezuela'ya engeller çıkarabileceğini belirterek, "Bu durumda yeni mekanizmalar bulmak için Türkiye, Rusya ve Çin ile çalışacağız." ifadesini kullandı. İspanya ile bozulan ilişkilere de değinen Montserrat, bu ülkeyle ilişkilerin yeniden normalleşmesinin Madrid hükümetine bağlı olduğunu sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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