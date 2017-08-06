Venezuella'da Bir Grup Asker Hükümete Karşı Darbe Girişiminde Bulundu
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Venezuella'da Bir Grup Asker Hükümete Karşı Darbe Girişiminde Bulundu

VENEZUELLA'DA BİR GRUP ASKER HÜKÜMETE KARŞI DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Venezuela'da bir grup asker hükümete karşı darbe girişiminde bulundu. Kalkışma hükümet tarafından terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Tarih : 06 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Venezuella'da Bir Grup Asker Hükümete Karşı Darbe Girişiminde Bulundu(10/10)6

Venezuela'nın Valencia kentinde bir grup askerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı ayaklandığı iddia edildi. Hükümet tarafından "terörist saldırı" olarak nitelenen olaylar kontrol altına alındı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İktidar partisi lideri Diosdado Cabello, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümete sadık birliklerin kontrolündeki bir askeri üsse "terör" saldırısı düzenlendiğini ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.

KALKIŞMANIN VİDEOSUNU YAYINLADILAR

Cabello, askeri birliklerin, sabah erken saatlerde, Carabobo eyaletinin başkenti Valencia yakınlarındaki Paramacay üssündeki durumu kontrol altına almak için hızla harekete geçtiğini duyurdu. AA'nın haberine göre duyuru, bazıları silahlı, bir grup askeri üniformalı kişinin Carabobo eyaletinde kalkışma başlattıklarını açıklayan bir video yayınlamalarının ardından geldi.

"SİVİL VE ASKERİ BİR EYLEM"

Videoda, kendini Yüzbaşı Juan Caguaripano olarak tanıtan bir kişi, başkaldırı çağrısına uymayan birimlerin askeri hedef olarak belirleneceğini kaydetti. Uluslararası basında yer alan haberlere göre, Caguaripano, bunun bir darbe girişimi değil, "anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için başlatılan sivil ve askeri bir eylem" olduğunu savundu.

SAĞCILAR PLANLAMIŞ

Görgü tanıkları, şafak öncesi gerçekleşen olay sırasında silah sesleri duyduklarını belirtmişti. Reuters'ın haberine göre, yetkililer, "teröristlerin" üsten silah çalmaya çalıştığını ve "saldırı sonrası" yedi kişinin gözaltına alındığını söyledi. DW'nin haberine göre hükümet, sağcılar tarafından planlandığını iddia ettiği saldırının amacının, yaklaşık 20 yıl önce eski Devlet Başkanı Hugo Chavez tarafından başlatılan "Bolivarcı devrimi" yıkmak olduğunu savundu.

Sosyalist Parti yetkilisi Elias Jaua, "Miami'deki hezeyanlı akıllarca planlanan bu saldırılar, sadece Bolivarcı halkın ve silahlı kuvvetlerimizin moralini yükseltmeye yarar" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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