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Vergi Borcuna Sadık Mükellefe Yüzde 5 İndirim

VERGİ BORCUNA SADIK MÜKELLEFE YÜZDE 5 İNDİRİM

Maliye Bakanlığı, vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimini 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya koyacak.

Tarih : 24 Aralık 2017, 16:20
Puan Ver : Vergi Borcuna Sadık Mükellefe Yüzde 5 İndirim(6/10)2

Maliye Bakanlığı'nca, vergiye uyumlu mükelleflere yüzde 5'lik vergi indirimi 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya konulacak. Maliye Bakanlığı'nın vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulanmasına ilişkin usul ve esasların yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 MİLYONU AŞMAYACAK

Hesaplanan indirim tutarı 1 milyon liradan fazla olamayacak. Düzenlemeden faydalanabilmek için, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin süresinde ödenmiş olması gerekecek. Bu sürede mükelleflerin haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, resen veya idarece yapılmış bir tarhiyat ile indirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarihte vergi aslı bin liranın üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması şartı aranacak.

KAÇAKÇILIK SUÇLARI İŞLEDİĞİ TESPİT EDİLENLER YARARLANAMAYACAK

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında vergide kaçakçılık suçları işlediği tespit edilenler, söz konusu hükümlerden yararlanamayacak. Hesaplanan indirim tutarı yeniden değerleme oranında artırılacak. Vergi indiriminden ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefleriyle finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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