Rusya'daki Avm Faciasında Bilanço Ağırlaşıyor: Çoğu Çocuk 64 Kişi Öldü
Öcalan'ın Kardeşi İtiraf Etti: Pkk, Apo'yu Satmamı İstedi
Abd'nin 'general' Teröristi, Keskin Nişancılar Tarafından Öldürüldü!
Galatasaray'ın Yıldızı Transferi Rafa Kaldırdı
Tosun'un Uruguay'daki Kara Kutusu Osman Tutuklandı!
Sağlıkta 15 Büyük Reform! 291 İlaç Türkiye'de Üretilecek
Vergi Müfettişi 2 Milyon Liralık Rüşvet Pazarlığında Suçüstü Yakalandı
Savaş Çanları Çalıyor! Yemen, Suudi Arabistan'a 7 Füze Fırlattı
Vicdansız Anne Yeni Doğmuş Bebeğini Çıplak Halde Çöpe Attı
İşte Rıza Çalımbay'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Favorisi
Bir Yıllık Penaltı Hasreti! İlginç Video İle Tepki Gösterdiler
İnsanlıktan Utandıran İşkence Raporu: Hamileyken Karınlarına Vurdular, Yaktılar, Demirle Dövdüler
Uber Şoförü Dövüp Yola Atmıştı! O Tartışmanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Bakan Çavuşoğlu: Mehmet Aydın'ın Ensesindeyiz
Metro İstasyonunun Yürüyen Merdiveni Çökmüştü! Korkunç Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Eşi Tosun'u Anlattı: Çay Bahçesinde Çalışıyor, Farmville Oynuyordu
Gündem Tosuncuk An Açıldı, Bakan Noktayı Koydu: Ensesindeyiz!
Beşiktaş'a Kötü Haber! Benfica İtalyan Devi İle Anlaştı
Rusya Şokta! Avm'deki Yangın Faciasında Ölü Sayısı 48'e Yükseldi
Nato Tatbikatındaki Skandalı Deşifre Eden Binbaşı Konuştu!

VERGİ MÜFETTİŞİ 2 MİLYON LİRALIK RÜŞVET PAZARLIĞINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI


Vergi müfettişi 2 milyon liralık rüşvet pazarlığında suçüstü yakalandı
Tarih : 26 Mart 2018, 11:10
Puan Ver : Vergi Müfettişi 2 Milyon Liralık Rüşvet Pazarlığında Suçüstü Yakalandı(5/10)1

İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

KAMERALARA YAKALANDI

Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini alırken yakalandığı belirtildi. Rüşvet operasyonu kameralara da yansıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vergi  Müfettişi  2  Milyon  Liralık  Rüşvet  Pazarlığında  Suçüstü  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER