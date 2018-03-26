VERGİ MÜFETTİŞİ 2 MİLYON LİRALIK RÜŞVET PAZARLIĞINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İstanbul Vergi dairesinde görevli bir müfettiş, bir inşaat firması yetkilisinden rüşvet alırken Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.
KAMERALARA YAKALANDI
Müfettişin inşaat firması ile 2 milyon TL'lik rüşvet pazarlığı yaptığı ve paranın 250 bin TL'sini alırken yakalandığı belirtildi. Rüşvet operasyonu kameralara da yansıdı.
Kaynak: haberinburada
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