Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Sürpriz Türkiye Ziyareti Kararı
Tek Kişilik Dev Kadro! Hiçbir Sunucunun Yapamayacağını Yaptı
Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Yer Alan 8. Türk Olacak
'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
Müdireyi Odasına Kadar Kovalayıp Vurduktan Sonra Yardımcısına Sıkmış!
Dünya Kupası Öncesi Korkutan Tehdit
Rusya'yı Açık Açık Tehdit Etti: Hazır Ol, Füzelerimiz Geliyor
Ünlü Şarkıcının Zor Anları! Düğünde Baygınlık Geçirdi
İhanetine Göz Yumduğu Fenerli Yıldızla Dikiş Tutturamadı
'korkup Kaçtı' Denilen Esad'ın Akıbeti Belli Oldu
'kimyasal Silah Kullanmadık' Diyen Esad Rejimini Yalanlayan Tespit!
'buraya Giren Öğrencinin 2 Bin Tl'ye Kadar Bursu Hazır'
Park Yerini Vermemek İçin Ezilme Pahasına Yola Oturdu! Kamera O Anları Kaydetti
Çılgın Türk, Abd'li Deve Ortak Oldu
Emekli Olan Doktorlar Aile Hekimi Olmaları İçin Teşvik Edilecek
Vergi Ödemeyen Yandı! Ceza Yağacak
Meb Müfredata 2 Yabancı Dil Daha Ekledi
Aym'den Emsal Karar! Çocuklar Artık Annelerinin Soyadını Taşıyabilir
Tesislerden Kovulmuştu, Şimdi Dünya Devlerine Kafa Tutuyor
Hükümetten Rekor Kıran Dolarla İlgili İlk Yorum!

Vergi ödemeyen yandı! Ceza yağacak

VERGİ ÖDEMEYEN YANDI! CEZA YAĞACAK

Türk vergi sisteminin temel taşlarından biri olan Vergi Usul Kanunu sil baştan değişiyor. Vergi ödemeyenlere caydırıcı cezalar geliyor.

Tarih : 11 Nisan 2018, 13:10
Puan Ver : Vergi Ödemeyen Yandı! Ceza Yağacak(7/10)3

Türk vergi sisteminin temel taşlarından biri olan Vergi Usul Kanunu sil baştan değişiyor. Yapılması planlanan değişiklikleri Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'e anlatan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Mükellef haklarını güçlendiren, vergi uygulamalarını kolaylaştıran, özellikle iktisadi işletmeler bakımından önemli olan değerleme hükümleri var. Yatırımı, üretimi etkileyen faktörler bunlar. Orada ekonomiyi destekleyen düzenlemeler yapılacak" dedi.

"MODERN CEZA SİSTEMİ BÖYLE"

İşlenen fiil ile cezalar arasında doğru orantı kuran yeni bir ceza sistemi üzerinde çalıştıklarını kaydeden Ağbal, şu bilgileri verdi: "Vergi ceza hukuku alanında gönüllü uyumu teşvik eden, vergide işlenen fiille ceza arasında doğru orantı kuran yeni bir ceza sistemi üzerinde çalışıyoruz. Bir taraftan vergiye gönüllü uyuma destek olsun ama öbür taraftan da vergisini ödemek istemeyen ve bu amaçla birtakım fiiller işleyenlere de gerçekten etkili, caydırıcı düzeyde cezalar gelsin istiyoruz. Modern vergi sistemleri böyle. Bu çalışmalar belli bir noktaya gelince paylaşacağız."

"MAYISIN İLK HAFTASI TASARI GELMİŞ OLUR"

Vergi Konseyi'nin bugün toplanacağını ve toplantıda bu konuyla ilgili çalışmanın birinci gündem maddesi olduğunu belirten Ağbal, ay ortasında toplantıların sona ereceğini söyledi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) da kendi çalışmalarını yürüttüğünü belirten Ağbal, "Nisan ayının ortasından sonra ben de toplantılara katılacağım. Ay sonuna kadar inşallah sivil toplum örgütleriyle de istişareler yapmak suretiyle çalışmalarımızı bitireceğiz. Herhalde mayıs ayının ilk haftasında Bakanlar Kurulu'na kanun tasarısını getirmiş olacağız" diye konuştu.

15 YILDA 60 MİLYAR DOLARLIK ÖZELLEŞTİRME

Bakan Ağbal, 2003-2017 yılları arasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile 4046 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi kapsamında, gerçekleştirilen özelleştirmelerin 60 milyar dolar olduğunu açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Vergi  Ödemeyen  Yandı  Ceza  Yağacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER