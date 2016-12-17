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VEYSİ KAYNAK: KOMANDOLARIMIZI HEDEF ALMIŞLAR


VEYSİ KAYNAK: KOMANDOLARIMIZI HEDEF ALMIŞLAR
Tarih : 17 Aralık 2016, 14:57
Puan Ver : Veysi Kaynak: Komandolarımızı Hedef Almışlar(10/10)12


Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kayseri'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırının geçen hafta Vodafone Arena yakınındaki bombalı saldırıya benzediğini söyleyen Kaynak, 'İçimizdeki hain unsurlar bizim insanımızın güvenliği için özel yetiştirmeye gayret ettiğimiz komandolarımızı hedef almışlar' dedi.



Kaynak, patlamayla ilgili şunları söyledi:

'Muhtemelen çarşı iznine çıkan askerlerimizin içinde bulunduğu özel halk otobüsüne yönelik bombalı araç girişimi. Tarz itibarıyla maalesef Beşiktaş'taki elim hadiseye benziyor, maalesef yaralılar var ama şehit, ölü var mı bu hususta birazdan Sayın Başbakan buraya intikal ettiğinde net bir bilgi alabiliriz. Bildiğiniz gibi yayın yasağı var. Biz insanlık adına bugün Kahramanmaraş'tan bütün dünyaya mesaj vermeye çalışırken, içimizdeki bir kısım hain unsurlar bizim ülkemizin, insanımızın güvenliği için özel yetiştirmeye gayret ettiğimiz komandolarımızı, Hava İndirme Tugayı biliyorsunuz Kayseri, orayı hedef almışlar. Dolayısıyla çok elim, çok üzücü bir havadisle güne başladık. Aslında biz bugün Kahramanmaraş'tan bütün danyaya bin insanlık örneği göstermek üzere hazırlanmıştık, sizler de o yüzden Kahramanmaraş'tasınız. Halep civarında insanlar canlı canlı savaş uçaklarının attığı bombalarla harabe hale gelmiş enkazların altında can çekişirken aynı gün şu anda Osmaniye'de de hazır en yeni düzey insani hijyen şartları taşıyan bir barınma merkezinin açılışını gerçekleştirecektik.'



 



kaynak:hürriyet








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