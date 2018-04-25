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Vicdansız Anne, Yeni Doğan Bebeğini Sokağa Bıraktı, Köpekler Her Yerini Parçaladı

VİCDANSIZ ANNE, YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ SOKAĞA BIRAKTI, KÖPEKLER HER YERİNİ PARÇALADI

Peru'da doğduktan kısa süre sonra annesi tarafından sokağa terk edilen bebek, sokak köpekleri tarafından parçalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebeğin durumu 24 saat içinde belli olacak.

Tarih : 25 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Vicdansız Anne, Yeni Doğan Bebeğini Sokağa Bıraktı, Köpekler Her Yerini Parçaladı(9/10)5

Peru'daki Tacna kentinde annesi tarafından sokağa terk edilen yeni doğmuş bebek, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Ağır bir biçimde yaralanıp kanlar içinde kalan bebeği ambulans çalışanları kurtardı.

GÖBEK BAĞI ÜZERİNDEYDİ

Hastanede yaşam mücadelesi veren bebeğin, bulunduğu sırada göbek kordonunun henüz üzerinde olduğu açıklandı. Yüzünde, baş ve kollarında ısırıklar olan talihsiz bebeğin bulunmadan 6 ile 8 saat önce doğduğu anlaşıldı.

KIYAFETLERİ KURTARDI

Bebeğin giydiği kıyafetlerin daha ağır yaralar almasını engellediği anlaşılırken, mahalle sakinlerinin neler olduğunu anladıktan sonra hemen acil servise haber verdiği ve bebekte şekil bozuklukları kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

24 SAAT İÇİNDE BELLİ OLACAK

Doktorların açıklamasına göre bebeğin hayatı için önümüzdeki 24 saat belirleyici olacak. Bebeği doğuranın kim olduğuna yönelik polis araştırması başlarken henüz olayla ilgili bir tutuklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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