VİCDANSIZLAR 18 KÖPEĞİ TARIM İLACI İLE ZEHİRLEMİŞ
Isparta'da 2 hafta önce ölü bulunan 18 köpeğin tarım ilacıyla zehirlendiği ortaya çıktı.
Isparta'da geçen 18 Mart'ta Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde 18 köpek ölü bulundu. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, Isparta Hayvanları Koruma Derneği (ISHAYKO) köpek ölümlerinin araştırılması için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de hayvanlardan aldığı numuneleri incelenmek üzere Konya'daki laboratuvara gönderdi.
KÖPEKLER TARIM İLACIYLA ZEHİRLENDİ
Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'nün numuneler üzerinde yaptığı incelemede köpeklerin tarım ilacıyla zehirlendiği belirlendi. Bu ilacın köpeklerde güçsüzlük, kusma, kramp, göz bebeklerinde daralma, kaslarda kramp ve titreme, solunum durması sonucu ölüme neden olduğu tespit edildi.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Hayvanları zehirleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
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