Victoria's Secret meleği 21 yaşındaki Bella Hadid, arkadaşlarıyla öğlen yemeğine giderken giydiği kıyafetle, kendisine bakanları dönüp bir kez daha baktırdı.

Son zamanlarda giydiği derin göğüs dekoltesiyle görenleri bir kez daha kendisine baktıran Victoria's Secret meleği Bella Hadid, bu kez de arkadaşlarıyla gittiği öğlen yemeğinde bütün bakışları üzerine çekti.

İLGİNÇ KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ

Top model Bella Hadid, önceki gün New York'ta objektiflere takıldı. Öğle yemeği için arkadaşlarıyla buluşan Hadid, yine ilginç kıyafetiyle dikkat çekti.

DİZLERİNE KADAR UZANAN ŞORT GİYDİ

Dizlerine kadar uzanan bir kot şort üzerine beyaz bir büstiyer giyen Hadid, kıyafetini beyaz uzun bir tunik ve yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlamıştı.

SON GÜNLERDE GİYDİĞİ KIYAFETLERİ GÜNDEMDE

Bella Hadid, son günlerde ilginç kıyafet kombinasyonlarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: haberinburada