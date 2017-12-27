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Vida Beşiktaş için Dinamo Kiev'in çılgın teklifini reddetti

VİDA BEŞİKTAŞ İÇİN DİNAMO KİEV'İN ÇILGIN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Dinamo Kiev Vida'yı elinde tutmak için, Beşiktaş'ın verdiği ücreti teklif ettiği, bir de yöneticilik önerisinde bulunduğu ortaya çıktı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 21:40
Puan Ver : Vida Beşiktaş İçin Dinamo Kiev'in Çılgın Teklifini Reddetti(8/10)4

Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'den bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Domagoj Vida için Ukrayna ekibinin balkanlardaki transferlerden sorumlu yöneticisi Borislav Stanoevich açıklamalarda bulundu.

"KIEV'DE KALMASI İÇİN ONU İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM"

Borislav Stanoevich, Dinamo Kiev'in Vida'ya tarihin en büyük sözleşmesini önermesine rağmen Beşiktaş'a gittiğini belirtirken; "Kiev'de kalması için onu ikna etmeye çalıştım, bu onun için en iyi seçenekti. Burada saygı duyulan bir oyuncuydu ve kariyerini Dinamo Kiev'de bitirebilirdi. Ama benim dışımda bir annesi, babası, eşi var. Kendi düşünceleri var. Kiev'de evinde gibiydi ve bunu değiştirip, tekrar en baştan tırnaklarıyla kazımasına gerek yoktu. Başkan Igor Surkis de onu tutmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Dinamo Kiev tarihinin en büyük sözleşmesini ve kariyeri bittikten sonra da kulüpte ona bir iş önerdi." ifadelerini kullandı.

"VIDA GERÇEK BİR SAVAŞÇI, BAŞARILI OLABİLİR"

Vida'nın Türkiye'de başarılı olabileceğini söyleyen idareci, "Vida gerçek bir savaşçı, taraftarlar bunu iyi biliyor. Son dakikaya kadar vazgeçmez, hep kazanmak ister. Böyle oyuncular her takımda istenir. Vida Türkiye'de de, Avrupa'nın güçlü bir başka liginde de iyi performans verebilir." diye konuştu.

VUKOJEVIC: "BAŞKAN ÇILGIN BİR SÖZLEŞME ÖNERDİ"

Dinamo Kiev'in futbol hayatını noktaladıktan sonra kulüpte yöneticilik verdiği eski oyunculardan Ognjen Vukojevic de, Vida'ya büyük bir sözleşme önerildiğini açıkladı. Vukojevic, Beşiktaş'ın seviyesinde bir sözleşme önerilmesine rağmen Vida'nın ayrıldığını söylerken; "Başkan Igor Surkis, Vida'yı takımda tutmak için elinden gelen her şeyi yaptı, hatta fazlasını bile yaptı. Çok zorlu bir zamanda olunmasına rağmen, çılgın bir sözleşme önerdi, Türklerin önerdiğinden düşük değildi. Ama Domagoj yeni bir rekabete girmek, bir şeyleri değiştirmek istedi. Beşiktaş'a gitmesinin nedeni bu." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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