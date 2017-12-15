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Vidal, Beşiktaş Kurasını Değerlendirdi: Keşke Finalde Karşılaşsaydık

VİDAL, BEŞİKTAŞ KURASINI DEĞERLENDİRDİ: KEŞKE FİNALDE KARŞILAŞSAYDIK

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arturo Vidal, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili, "Keşke Medel ile buluşmamız final maçında olsaydı" ifadelerini kullandı.

Tarih : 15 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Vidal, Beşiktaş Kurasını Değerlendirdi: Keşke Finalde Karşılaşsaydık(9/10)5

Bayern Münih'in Şilili yıldız futbolcusu Arturo Vidal, Beşiktaş eşleşmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Ülkesi Şili'de yayın yapan bir radyoya konuşan deneyimli futbolcu, milli takımdan arkadaşı Gary Medel ile karşılaşacak olmanın heyecanını yaşadığı söyledi.

"MEDEL İLE KARŞILAŞMAK ÇOK KEYİFLİ OLACAK"

Vidal, "Şampiyonlar Ligi bence dünya futbolunun zirvesi. Böyle bir yerde Medel ile karşılaşmak çok keyifli olacak. Ancak ben bu turda karşılaşmayı tercih etmezdim. Keşke Medel ile buluşmamız final maçında olsaydı. İki Şilili finalde karşılaşıyor, düşünsenize. Ancak ne var ki şimdi çıkıp oynayacağız, yapacak bir şey yok" dedi."UMARIM TURU GEÇEN VE YOLUNA DEVAM EDEN TARAF BİZ OLURUZ"

Beşiktaş'ın dişli bir rakip olduğunu da belirten Arturo Vidal sözlerine şöyle devam etti:

Bence Beşiktaş maçları çok zor geçecek. İlk turda yaptıkları ve iyi bir takım oldukları ortada. Çok iyi bir grup aşaması geçirdiler. Bayern Münih olarak biz de ileri turlara gitmek ve bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Umarım turu geçen ve yoluna devam eden taraf biz oluruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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