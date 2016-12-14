

Suriye'deki savaş, özellikle son günlerde Halep'te meydana gelen katliamın ortaya çıkan fotoğraflarıyla ilgili konuşan Puch, kendisinin de benzer bir durumda fotoğrafının çekildiğini belirterek, bu tür fotoğrafların acı verici ancak aynı zamanda da çok etkileyici olduğuna işaret etti.



İnsanların terör saldırılarına maruz kaldıklarında çok acı çektiğini vurgulayan Phuc, “İstanbul'daki bu terör saldırısını duyduğumda dehşete kapıldım, böyle zamanlarda insanların çektiği acılar beni derinden etkiliyor. Her kim bu tür terörist saldırılara maruz kalıyor, inanın benim yüreğim onlarla birlikte atmaya başlıyor, onların üzüntüsünü en derinlerimde hissediyorum. Bir kez daha bu saldırılar tekrar etmesin diye elimden gelen ne varsa en iyisini yapmak istiyorum.” dedi.