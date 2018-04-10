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Villarreal Sahasında Athletic Bilboa'ya 3-1 Mağlup Oldu

VİLLARREAL SAHASINDA ATHLETİC BİLBOA'YA 3-1 MAĞLUP OLDU

Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal sahasında konuk ettiği Athletic Bilboa'ya 3-1 mağlup oldu.

Tarih : 10 Nisan 2018, 01:20
Puan Ver : Villarreal Sahasında Athletic Bilboa'ya 3-1 Mağlup Oldu(9/10)5

La Liga'da 31. haftanın kapanış mücadelesinde Villarreal ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi.

Enes Ünal'ın 11'de başladığı Villarreal, 4. dakikada Inigo Cordoba'nın golüyle 1-0 geriye düştü ve devreyi Athletic Bilbao 1-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın 51. dakikasında Inaki Williams ile farkı 2'ye çıkaran Athletic Bilbao, 67. dakikada Carlos Bacca'nın golüne engel olamadı ve fark 1'e indi.

SON SÖZÜ MUNIAIN SÖYLEDİ

Son sözü 87. dakikada Bilbao'dan Iker Muniain söyledi ve Athletic Bilbao deplasmanda Villarreal'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Villarreal 47 puanda kaldı. Athletic Bilbao ise puanını 39'a yükseltti.

Villarreal'de Alvaro Gonzalez 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken milli futbolcu Enes Ünal 90 dakika sahada kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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