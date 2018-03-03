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Vitor Pereira'nın takımından tarihi fark! 8-0

VİTOR PEREİRA'NIN TAKIMINDAN TARİHİ FARK! 8-0

Çin Liginde yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, Ligin yeni ekibi Dalian Yifang'ı 8-0 yendi.

Tarih : 03 Mart 2018, 19:40
Puan Ver : Vitor Pereira'nın Takımından Tarihi Fark! 8-0(10/10)6

Çin'de ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, lige yeni yükselen Dalian Yifang'ı ağırladı. Karşılaşmada kazanan 8-0'lık skorla ev sahibi Shanghai SIPG oldu.

Shanghai SIPG'e galibiyeti getiren golleri 1, 24 ve 75. dakikada Oscar, 37. dakikada (penaltı) Hulk, 60, 65 ve 83. dakikada Lei Wu, 84. dakikada Wenjun Lü kaydetti.

OSCAR VE HULK MAÇA DAMGA VURDU

Ayrıca Shanghai SIPG'de Oscar ve Hulk ikişer asist yaparak maça damga vurdular.

Maç boyunca kaleye isabetli şut çekemeyen Dalian Yifang, hafta arasında West Ham United'ın savunmacı ismi Jose Fonte'yi Atletico Madrid'den de Nico Gaitan ve Yannick Carrasco gibi hücum hattının iki önemli futbolcusunu transfer ettiler. Ancak Shanghai SIPG karşısında aldıkları mağlubiyetle büyük bir yıkım yaşadılar.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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