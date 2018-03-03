VİTOR PEREİRA'NIN TAKIMINDAN TARİHİ FARK! 8-0
Çin Liginde yeni sezonun ilk maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, Ligin yeni ekibi Dalian Yifang'ı 8-0 yendi.
Çin'de ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı Shanghai SIPG, lige yeni yükselen Dalian Yifang'ı ağırladı. Karşılaşmada kazanan 8-0'lık skorla ev sahibi Shanghai SIPG oldu.
Shanghai SIPG'e galibiyeti getiren golleri 1, 24 ve 75. dakikada Oscar, 37. dakikada (penaltı) Hulk, 60, 65 ve 83. dakikada Lei Wu, 84. dakikada Wenjun Lü kaydetti.
OSCAR VE HULK MAÇA DAMGA VURDU
Ayrıca Shanghai SIPG'de Oscar ve Hulk ikişer asist yaparak maça damga vurdular.
Maç boyunca kaleye isabetli şut çekemeyen Dalian Yifang, hafta arasında West Ham United'ın savunmacı ismi Jose Fonte'yi Atletico Madrid'den de Nico Gaitan ve Yannick Carrasco gibi hücum hattının iki önemli futbolcusunu transfer ettiler. Ancak Shanghai SIPG karşısında aldıkları mağlubiyetle büyük bir yıkım yaşadılar.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
- Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
- Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
- İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
- Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Eşini Öldürdü, Kanlı Elleriyle Facebook'tan Canlı Yayın Yaptı
- Abd'den Dev Çıkarma! 43 Yıl Sonra İlk Kez Bozguna Uğradığı Ülkede
- Düşman Kardeşlerden Tarihi Adım! 7 Yıl Sonra Yüz Yüze Geldiler
- Afrin'deki Türk Askerlerine İran'dan Çirkin Suçlama!
- Ayağı Bavuluna Takıldı, Kafası Korkuluklara Sıkışarak Can Verdi!
Bu Haberle İlgili Yorumlar