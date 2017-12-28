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Vize Krizinden Etkilenen Yolculara Thy'den Sevindiren Haber: Ücretsiz Rezervasyon Değişikliği Yapılacak
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Vize Krizinden Etkilenen Yolculara THY'den Sevindiren Haber: Ücretsiz Rezervasyon Değişikliği Yapılacak

VİZE KRİZİNDEN ETKİLENEN YOLCULARA THY'DEN SEVİNDİREN HABER: ÜCRETSİZ REZERVASYON DEĞİŞİKLİĞİ YAPILACAK

Vize krizinin sona ermesinin ardından harekete geçen THY, sorun yaşanmadan önce bilet alan ancak ABD'ye gidemeyen yolcular için ücretsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını duyurdu.

Tarih : 28 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Vize Krizinden Etkilenen Yolculara Thy'den Sevindiren Haber: Ücretsiz Rezervasyon Değişikliği Yapılacak(9/10)5

ABD ile yaşanan vize krizinin çözülmesinin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları (THY), sorunun başladığı 9 Ekim tarihine kadar biletlerini alan, ancak kısıtlama nedeniyle ABD'ye uçamayan yolcuların biletlerinde, ücretsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını açıkladı.

THY'DEN SEVİNDİRİCİ HABER GELDİ

Türkiye ile ABD arasında Ekim ayında başlayan vize krizinin çözülmesiyle birlikte, sorun yaşanmadan önce bilet alan ancak vize alamadığı için ABD'ye gidemeyen yolcular için Türk Hava Yolları harekete geçti. Vize krizi başlamadan önce bilet rezervasyonu yaptıran ancak kriz nedeniyle uçamayan yolculara THY'den sevindirici haber geldi.

9 OCAK TARİHİNE KADAR DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK

THY'den yapılan açıklamayla sorunun başladığı 9 Ekim tarihine kadar biletlerini almış olan yolcuların Türkiye ve ABD çıkışlı biletlemeleri için 9 Ocak 2018 tarihine kadar yapılacak seyahat ve işlemlerde geçerli olmak üzere ücretsiz değişiklik yapılabileceği duyuruldu. Krizden önce vize almak için bilet alan ancak uçamayan yolcuları kapsayan düzenlemede, yolcuların rezervasyon ve güzergah değişikliği ile iade talepleri ve bilet sürelerini herhangi bir ücret farkı ve ceza ödemeden 9 Ocak 2019'a kadar uzatılabilecek. Yolcular ise konuya ilişkin detaylı bilgilere THY'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

SINIR KAPILARINA VİZE TALİMATI

Öte yandan ABD ile yaşanan vize krizinin ortadan kalkmasının ardından başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarına ABD vatandaşlarına ülkeye girişte vize verilmesi konusunda talimat yazısı gönderildi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'deki vize hizmetlerinin yeniden başladığını duyurmuş. Bunun üzerine Türkiye ise ABD vatandaşlarına uygulanan vize kısıtlamasının kaldırılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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