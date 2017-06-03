İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

vodafone arena'nın adı vodafone park oldu

VODAFONE ARENA'NIN ADI VODAFONE PARK OLDU

Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden stadı olan Vodafone Arena'nın yeni adının Vodafone Park olduğunu açıkladı.

Tarih : 03 Haziran 2017, 14:40
Puan Ver : Vodafone Arena'nın Adı Vodafone Park Oldu(9/10)11


İşte Beşiktaş'ın resmi sitesinden yapılan açıklama;



Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Vodafone Arena'nın ismi ‘Vodafone Park' olarak değiştirildi.



Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu olarak Nisan 2016'da hizmete giren Vodafone Arena'nın ismi ‘Vodafone Park' oldu. Dünyanın en ileri teknolojik altyapılarından birine sahip olan, aynı zamanda çok amaçlı bir şehir kompleksi olarak kullanılan yapı, bundan böyle ‘Vodafone Park' olarak anılacak.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkanımız Fikret Orman, şunları söyledi:



“Başkan olmadan önce sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyi stadyumlarından birini inşa etme hayalim vardı. Geçen sene açılan yeni yuvamızda daha ilk yılında pek çok başarının sahibi olduk. Ayrıca müzemiz, kafe ve restoranlarımız ve ev sahipliği yaptığımız pek çok etkinlikle Avrupa'daki muadil statlar gibi sadece bir stadyum olarak değil, aynı zamanda bir eğlence merkezi, konser arenası, yaşam alanı ve moda merkezi olarak, şehre ve semte hizmet eden çok amaçlı bir şehir kompleksi haline geldik. Uluslararası bir isimle Vodafone Park olarak bu vizyonu geliştirerek devam ettirecek; İstanbul'un bir cazibe merkezi ve uğrak noktası olmaya devam edeceğiz.”



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Vodafone  Arena  Nın  Adı  Vodafone  Park  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER