VODAFONE PARK'TA BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇILDIRTAN POZİSYON!
Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada defansın arkasına sarkan Lens'in Göztepeli futbolcu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasına Ümit Öztürk devam dedi, taraftar tepki gösterdi.
Beşiktaş, Süper Lig 28. haftasında sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın ilk dakikalarında siyah beyazlıların gelişen atağında Lens, Talisca'nın ara pasıyla savunmasın arkasına sarktı ve kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Göztepeli futbolcuyla girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk'ün devam kararına tribünler büyük tepki gösterdi.
SOSYAL MEDYADA ÜMİT ÖZTÜRK'E TEPKİ
Ümit Öztürk'ün devam kararı sosyal medyada da büyük tepki aldı.
Kaynak: haberinburada
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