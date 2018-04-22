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Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş sahasında Yeni Malatya ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.
Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Beşiktaş sahasında Yeni Malatya'yı konuk edecek. Halis Özkhaya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Negredo.
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Murat, Pereira, Diallo, Adem, Boutaib
Kaynak: haberinburada
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