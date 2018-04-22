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Vodafone Park'ta zorlu mücadele! Canlı anlatım

VODAFONE PARK'TA ZORLU MÜCADELE! CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş sahasında Yeni Malatya ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek.

Tarih : 22 Nisan 2018, 19:30
Puan Ver : Vodafone Park'ta Zorlu Mücadele! Canlı Anlatım(10/10)6

Spor Toto Süper Lig 30. hafta maçında Beşiktaş sahasında Yeni Malatya'yı konuk edecek. Halis Özkhaya'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

BEŞİKTAŞ: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Negredo.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Murat, Pereira, Diallo, Adem, Boutaib

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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