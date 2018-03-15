VOLKAN DEMİREL, DALGA KONUSU OLAN RESİMLE İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU: ZATEN AMAÇ BENZEMEMESİ
Fenerbhaçeli Volkan Demirel, kendisine benzemediği için dalga konusu olan resimle ilgili ilk kez konuştu: Zaten amaç benzememesi.
Yıllardır Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Volkan Demirel bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Sanata yaptığı yatırımlarla bilinen Volkan Demirel, aldıkları tabloyu cipe sığdırmaya çalışan iki arkadaş başarılı olamayınca görevlilerden yardım istedi. Ocak ayında gündeme gelen ve 50 bin TL ödediği tablonun kendisine ait olmadığını söyleyen Volkan Demirel, "Ressamlara, resme, sanata önem vermek lazım" dedi.
"ZATEN AMAÇ BENZEMEMESİ"
36 yaşındaki futbolcu, "Resmi ailenize benzetemeyenler oldu" sözlerine ise şu yanıtı verdi: "Zaten amaç benzememesi. O ressamın karikatürleri var. Onlardan bizim aile resmimizi çıkarttı, yoksa 'bizim resmimizi yap' demedik."
Öte yandan 2016 yılında İtalyan yat firması Azimut'un Türkiye distribütörü Moris Algazi tarafından dolandırıldığı iddia edilen Volkan Demirel, şöyle konuşmuştu: Benim fazla kaybım olmadı. İtalyan firmasıyla hemen bağlantıya geçtim ve paramı almayı başardım. Canımız yanmaktan kurtuldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pilot Melike'ye Veda! Fetö'nün Elinden Aldığı Rütbe, Tabutuna Serildi
- Ayşe Ve Aslı'ya Ortak Tören! Annesi Ağlayarak Tabutuna Omuz Verdi
- İran'da Düşen Jette Ölen 9 Kişiye Veda! Lianna Ve Eda İçin Cenaze Töreni Düzenleniyor
- Üsküdar'da 3 Kişinin Ölümüne Neden Olan Şoföre 15 Yıl Hapis Cezası İsteniyor
- Soyacakları Dükkana Çatıdan Girmek İsteyen Hırsızlar, Başka Dükkanın İçine Düşünce Yakayı Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yarısını İçtiği Enerji İçeceği Kutusundan Ölü Fare Çıktı
- 11 Yaşındaki Akrabasını Cinsel İlişkiye Zorlayan Kadın 50 Yıl Hapis Cezası Aldı
- Plajda Fotoğraf Çektiren Kadının Üzerinden Jet-Ski Geçti
- Hayatını Bilime Adayan Hawking'in Son Hayaline Ömrü Yetmedi
- Sevgilisinin Çılgın Doğum Günü Sürprizini Görünce Ne Yapacağını Şaşırdı: Delirdin Mi Sen?
Bu Haberle İlgili Yorumlar