VOLKAN DEMİREL TAKIM ARKADAŞLARINA KÜFÜR ETTİ
Fenerbahçeli Volkan Demirel, Bursaspor maçında bir pozisyonda hata yapan takım arkadaşlarını küfür ederek uyardı.
üper Lig'e son derece kötü başlayan ve bir dönem kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel, eski formuna kavuştu. Son haftalarda alınan galibiyetlerde büyük payı olan tecrübeli kaleci, Bursaspor deplasmanında da kritik kurtarışlar yaptı.
TAKIM ARKADAŞLARINA KIZDI
Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 88. dakikasında ani gelişen Bursa atağında Delarge'ın sert şutunu Volkan güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.Tecrübeli file bekçisi, "Valla gol yersek s....m belanızı hee" diye avazı çıktığı kadar bağırarak arkadaşlarından daha dikkatli olmalarını istedi.
BURSA TARAFTARIYLA KAPIŞTI
Öte yandan maçın ikinci yarısının başında Bursa tribünleri sahaya yabancı maddeler yağdırmaya başladılar. Volkan Demirel ise taraftarlara kendisini işaret ederek "Atın" işareti yaptı. Batalla o bölüme giderek taraftarlarını sakinleştirdi.Maç sonu açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, "Osmanlıspor maçı sonrası fazla değişen bir şey olmadı. Çok kaliteli futbolculardan kurulu olduğumuzu biliyorduk. Birlikte oynadıktan sonra takım farkı da ortaya çıkıyor. Herkes Fenerbahçe için bir şey yapmaya çalıştığı sürece takım iyiye gidecektir." şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Hırsız Kamerada! Namaz Kılar Gibi Yaptı, Sinsice Cep Telefonu Çaldı
- Bakan Müjdeyi Verdi: İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek
- Kocaeli'de Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobilde 2 Kişi Can Verdi
- Siirt'te 3 Genç, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
- İçişlerinden, İlgezdi'nin Açıklamalarına Tepki: Tam Tersi Şekilde Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
- Bitcoin Almak İçin Yollara Düştüler, 182 Bin Doları Kaptırdılar
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş
- Mahkemede Her Şeyi Anlattı: Önce Esrar İçirdim, Sonra İlişkiye Girdik
- İsrail'in Gazze Saldırısından Sonra Kan Donduran Kareler
- Züğürt Ağa Filmi Almanya'da Gerçek Oldu, Bir Köy Açık Artırmada 140 Bin Avroya Satıldı
- Mısır'ın Casusluk Oyunu! Gözaltına Alınanların Hepsi Mısırlı, Müslüman Kardeşler Üyesi Bile Değiller
Bu Haberle İlgili Yorumlar