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Volkan Demirel Takım Arkadaşlarına Küfür Etti
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Volkan Demirel takım arkadaşlarına küfür etti

VOLKAN DEMİREL TAKIM ARKADAŞLARINA KÜFÜR ETTİ

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Bursaspor maçında bir pozisyonda hata yapan takım arkadaşlarını küfür ederek uyardı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 01:30
Puan Ver : Volkan Demirel Takım Arkadaşlarına Küfür Etti(8/10)4

üper Lig'e son derece kötü başlayan ve bir dönem kaleyi Kameni'ye kaptıran Volkan Demirel, eski formuna kavuştu. Son haftalarda alınan galibiyetlerde büyük payı olan tecrübeli kaleci, Bursaspor deplasmanında da kritik kurtarışlar yaptı.

TAKIM ARKADAŞLARINA KIZDI

Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçın 88. dakikasında ani gelişen Bursa atağında Delarge'ın sert şutunu Volkan güçlükle meşin yuvarlağı kornere çeldi.Tecrübeli file bekçisi, "Valla gol yersek s....m belanızı hee" diye avazı çıktığı kadar bağırarak arkadaşlarından daha dikkatli olmalarını istedi.

BURSA TARAFTARIYLA KAPIŞTI

Öte yandan maçın ikinci yarısının başında Bursa tribünleri sahaya yabancı maddeler yağdırmaya başladılar. Volkan Demirel ise taraftarlara kendisini işaret ederek "Atın" işareti yaptı. Batalla o bölüme giderek taraftarlarını sakinleştirdi.Maç sonu açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, "Osmanlıspor maçı sonrası fazla değişen bir şey olmadı. Çok kaliteli futbolculardan kurulu olduğumuzu biliyorduk. Birlikte oynadıktan sonra takım farkı da ortaya çıkıyor. Herkes Fenerbahçe için bir şey yapmaya çalıştığı sürece takım iyiye gidecektir." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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