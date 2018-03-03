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Volkan Demirel ve Alper Potuk'a 'Kocaman' ceza yolda

VOLKAN DEMİREL VE ALPER POTUK'A 'KOCAMAN' CEZA YOLDA

Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde gereksiz kırmızı kart gören volkan Demirel ve Alper Potuk'a Aykut Kocaman'ın isteğiyle ceza verilecek.

Tarih : 03 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : Volkan Demirel Ve Alper Potuk'a 'kocaman' Ceza Yolda(8/10)4

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında perşembe gecesi Vodafone Park'ta Beşiktaş önünde 2'şer sarı karttan kırmızı görüp takımlarını eksik bırakan Alper Potuk ve Volkan Demirel'e ağır para cezası verileceği öğrenildi. Kocaman bunun sinyallerini derbi maçın ardından yaptığı açıklamada vermişti.

KOCAMAN YÖNETİMLE KONUŞACAK

Aykut Kocaman, derbinin ardından "Volkan ve Alper'e ceza verecek misiniz" sorusuna "Gördükleri kırmızı kart doğru kararlardı. Onların cezasını ben vereceğim" ifadesini kullanmıştı.

CEZALAR 100'ER BİNİ BULABİLİR

Fenerbahçe yönetiminin teknik patron Aykut Kocaman'ın isteği doğrultusunda ağır para cezası vermeye hazırlandığı her iki futbolcuya da 100'er bin TL civarında bir cezanın söz konusu olduğu ifade edildi.

ARTIK AKHİSAR'I DÜŞÜNÜN...

Bu arada Aykut Kocaman'ın dünkü çalışma öncesinde takımla bir konuşma yaptığı ve "Beşiktaş maçlarını artık bir kenara bırakın. Akhisar maçı çok kritik. Puan kaybının telafisi olmayabilir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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