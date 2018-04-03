Portekiz'de Büyük Sürpriz! Porto Liderliği Kaptırdı
Survivor'da Adaya Veda Eden İsim Belli Oldu
Bengü'ye Doğum Gününde Evlilik Teklifi Sürprizi
Volkan Demirel'den 5 Gol Yiyen Genç Kaleciye Destek!
İsrail'den Vicdanın Sesine Ambargo! Utanıyorum Dedi İşten Atıldı
Fenerbahçeli Yıldızdan İtiraf: Salakça Davrandım
Ebru'nun Hatay İsyanına Demet'ten Destek: Bizi Çağırmadılar
Aziz Sancar Dev Proje İçin Kameralar Karşısına Geçti!
İsrail, Toprak Günü'nü Bitirmek İçin Suudilerden Fetva İstedi
Aykut Kocaman'dan Aziz Yıldırım'a Cevap: Her Zaman Müteşekkirim
Lavrov, Abd'nin Suriye'den Çekilecekleri Sözüne Şimdilik Bağlı Olduğunu Söyledi
69 Bin Dolar Çalan Latin Hırsızlık Çetesi Gölcük'te Yakalandı
Ahmet Hakan'ın Programında İsyan Etti: Kılıçdaroğlu'yla Da Gideriz!
Günün En Güzel Karesi! Taraftar 5 Gol Yiyen Kaleciyi Bağrına Bastı
Maç Sonu İstifa Sinyali: Başkan İle Görüşeceğim
Kayseri'de Volkan Demirel'e Yabancı Madde Yağdı
500'üncü Maçına Çıkan Volkan: Bu Forma Kutsaldır
Fenerbahçeli Soldado'dan Ortalığı Karıştıran Gol!
Fenerbahçe'ye Aatif Chahechouhe'dan Kötü Haber
Tarihi Mekanlar Hayranlık Uyandırdı! İstanbul Maviye Büründü

Volkan Demirel'den 5 gol yiyen genç kaleciye destek!

VOLKAN DEMİREL'DEN 5 GOL YİYEN GENÇ KALECİYE DESTEK!

Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen genç kaleci Vedat Karakuş'u maç sonu tecrübeli kaleci Volkan Demirel teselli etti.

Tarih : 03 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Volkan Demirel'den 5 Gol Yiyen Genç Kaleciye Destek!(10/10)6

Kayserispor'da kariyerinin ilk Süper Lİg maçına çıkan Vedat Karakuş, Fenerbahçe karşısında 5 gol yedi.

Maçın devre arası 3-0 sona ererken Fenerbahçe'de 500. maçına çıkan Volkan Demirel, genç kaleciyi tünelden soyunma odasına girmek üzereyken yakaladı ve boynuna sarılarak ona moral verdi.

VOLKAN MAÇ SONU VEDAT İLE KUCAKLAŞTI

Maçın bitiş düdüğünün ardından ise yine Volkan, Vedat Karakuş ile maç sonu kucaklaştı.

İlk maçına çıkan Vedat Karakuş'u Kayserispor taraftarı 5 gol yemesine rağmen bağrına bastı.

Tribüne giden genç kaleci taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Volkan  Demirel  Den  5  Gol  Yiyen  Genç  Kaleciye  Destek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER