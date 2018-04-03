VOLKAN DEMİREL'DEN 5 GOL YİYEN GENÇ KALECİYE DESTEK!
Fenerbahçe maçında 5 gol yiyen genç kaleci Vedat Karakuş'u maç sonu tecrübeli kaleci Volkan Demirel teselli etti.
Kayserispor'da kariyerinin ilk Süper Lİg maçına çıkan Vedat Karakuş, Fenerbahçe karşısında 5 gol yedi.
Maçın devre arası 3-0 sona ererken Fenerbahçe'de 500. maçına çıkan Volkan Demirel, genç kaleciyi tünelden soyunma odasına girmek üzereyken yakaladı ve boynuna sarılarak ona moral verdi.
VOLKAN MAÇ SONU VEDAT İLE KUCAKLAŞTI
Maçın bitiş düdüğünün ardından ise yine Volkan, Vedat Karakuş ile maç sonu kucaklaştı.
İlk maçına çıkan Vedat Karakuş'u Kayserispor taraftarı 5 gol yemesine rağmen bağrına bastı.
Tribüne giden genç kaleci taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Kaynak: haberinburada
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