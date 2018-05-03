VOLKAN DEMİREL'DEN İLGİNÇ SÖZLER: BURUK BİR SEVİNÇ VAR
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, iptal edilen Beşiktaş maçıyla ilgili, "Buruk bir sevinç var" dedi.
Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, olaylar nedeniyle yarıda kaldığı yerden devam etmesi beklenen ama Hakem Mete Kalkavan tarafından Beşiktaş'ın maça gelmemesi nedeniyle iptal edilen derbi hakkında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
"MAÇIN SAHADA SONUÇLANMASINI İSTİYORDUK"
Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, iptal edilen derbi maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın verdiği karar kendilerini ilgilendirir. Biz sahadaki yerimizi aldık, sahada sonuçlanmasını istiyorduk. Bu turu böyle geçmek istemezdik ama böyle turu geçmek de varmış. Futbol adına bunlar güzel şeyler değil. İnsanlar konuşuyor. Bana "Böyle diyorsun ama milli takımda gittin" diyorlar. İkisi farklı olaylar. Sahaya atılan maddelerin dış etken olduğunu düşünüyorum. Neler olduğunu bilemem ama buna biz de engel olamadıysak, kimse engel olamazdı. Buruk bir sevinç var." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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