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Volkan Demirel'den olay yaratan sevinç

VOLKAN DEMİREL'DEN OLAY YARATAN SEVİNÇ

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maça Volkan Demirel damga vurdu. Tecrübeli file bekçisi yaşadığı abartılı gol sevinciyle tepki topladı.

Tarih : 02 Mart 2018, 01:10
Puan Ver : Volkan Demirel'den Olay Yaratan Sevinç(10/10)6

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı 2-1 sarı lacivertli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından ilk yarıda 10 kişi kalan sarı lacivertlilerde Şener'in öne geçiren golü sonrası müthiş bir sevinç yaşandı. O sırada ekranlara gelen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in hareketi ise maça damga vurdu.

YERDE KAYARAK SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

45+2'de Şener'in zor pozisyonda attığı gol sonrası kalesinden koşarak Beşiktaş yarı sahasına kadar koşarak gelen Volkan, yerde kayarak sevinç gösterisinde bulundu. Mücadelenin hakemi Fırat Aydınus Volkan'a yaşadığı abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gösterdi. Volkan'ın o hareketi sosyal medyada da gündem oldu, Twitter'da birbirinden ilginç paylaşımlar yapıldı. Bu pozisyonda sarı kart gören Volkan 77'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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