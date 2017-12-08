VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ ZEYNEP, SUDA DOĞUM YAPTIĞI ANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, suda doğum anını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
Fenerbahçe'de uzun yıllardır kalecilik yapan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 2. çocuğunu 4 ay önce doğurdu. Zeynep, suda doğum yaptığı anının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
"HER ŞEY OLUP BİTTİ"
Suda doğum yapan Zeynep Demirel, fotoğrafın altına bu isteğinin sebebini şöyle anlattı: "Epidural almak istemediğim için, ağrıyı azaltacak en etkili yöntemi araştırdım ve bunun suda doğum olduğunu buldum. 20 dakika boyunca havuzda kaldım. Medikal bir havuz kurulmuştu. Her şey olup bitti ve ben hiçbir şey anlamadım."
İşte Zeynep Demirel'in o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
- İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
- 12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
- Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
- Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
- Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
- Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
- Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
- Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Bu Haberle İlgili Yorumlar