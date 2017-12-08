Fenerbahçe'de uzun yıllardır kalecilik yapan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 2. çocuğunu 4 ay önce doğurdu. Zeynep, suda doğum yaptığı anının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"HER ŞEY OLUP BİTTİ"

Suda doğum yapan Zeynep Demirel, fotoğrafın altına bu isteğinin sebebini şöyle anlattı: "Epidural almak istemediğim için, ağrıyı azaltacak en etkili yöntemi araştırdım ve bunun suda doğum olduğunu buldum. 20 dakika boyunca havuzda kaldım. Medikal bir havuz kurulmuştu. Her şey olup bitti ve ben hiçbir şey anlamadım."

İşte Zeynep Demirel'in o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada