Eski Sevgilisini Kıskandırmak İçin Fotoğraf Gönderdi, Adam Evi Basıp Yeni Sevgilisini Öldürdü
İsrail, Tanklar Ve Savaş Uçaklarıyla Gazze'yi Vurdu
12 Yaşında Annesinin Tabutunu Taşıyan Muhammed: Annemi Değil Melek Taşıdım
Abd'de Tacizle Suçlanan Senatör Franken İstifa Etti
Reza Zarrab'ın Kendisine Tezavüz Ettiğini İddia Eden Eski Hücre Arkadaşı Dava Açtı
Polonya Başbakanı 2 Yıldır Sürdürdüğü Görevinden İstifa Etti
Avrupa Birliği'nden Trump'ın Kudüs Kararına Sert Tepki: Karanlık Zamanlar
Diyarbakırlı Kadınlar Tandır Ekmeğiyle Gönülleri Isttı
Uefa Uluslar Liginde Torbalar Belli Oldu! İşte Muhtemel Rakiplerimiz
Trabzonspor'a Ceza Yağdı
Altın Top (Ballon D'or) 2017'nin Sahibi Cristiano Ronaldo!
Abd'den Sonra Çekya Da Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Kabul Etti
Kabin Memurunun Fotoğrafını Çeken Yolcu Uçaktan Atıldı
Konyaspor, Guimaraes İle 1-1 Berabere Kaldı, Avrupa Ligine Veda Etti
Gürcü Milletvekilleri Kudüs'ü İsrail'in Başkenti Olarak Tanınması İçin Başbakanlarına Mektup Yazdı
Abdullah Avcı: Avrupa'da Harika Bir Deneyim Kazandık
Putin, Kudüs İçin Erdoğan'ı Arayacak
Abd'de Okula Silahlı Saldırı! 2 Öğrenci Ve Saldırgan Öldü
Çipras'la Bir Araya Gelen Erdoğan'dan Net Sözler: Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok
Adana'daki Hastanede Bebeklerin Öldü Denilip Başkalarına Verildiği İddiasına Soruşturma

Volkan Demirel'in Eşi Zeynep, Suda Doğum Yaptığı Anın Fotoğrafını Paylaştı

VOLKAN DEMİREL'İN EŞİ ZEYNEP, SUDA DOĞUM YAPTIĞI ANIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, suda doğum anını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Tarih : 08 Aralık 2017, 00:10
Puan Ver : Volkan Demirel'in Eşi Zeynep, Suda Doğum Yaptığı Anın Fotoğrafını Paylaştı(10/10)6

Fenerbahçe'de uzun yıllardır kalecilik yapan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, 2. çocuğunu 4 ay önce doğurdu. Zeynep, suda doğum yaptığı anının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"HER ŞEY OLUP BİTTİ"

Suda doğum yapan Zeynep Demirel, fotoğrafın altına bu isteğinin sebebini şöyle anlattı: "Epidural almak istemediğim için, ağrıyı azaltacak en etkili yöntemi araştırdım ve bunun suda doğum olduğunu buldum. 20 dakika boyunca havuzda kaldım. Medikal bir havuz kurulmuştu. Her şey olup bitti ve ben hiçbir şey anlamadım."

İşte Zeynep Demirel'in o paylaşımı;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Volkan  Demirel  İn  Eşi  Zeynep  Suda  Doğum  Yaptığı  Anın  Fotoğrafını  Paylaştı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER