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Volkan Şen, Bursaspor'a Mesaj Yolladı: Beni Geri Alın
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VOLKAN ŞEN, BURSASPOR'A MESAJ YOLLADI: BENİ GERİ ALIN


Volkan Şen, Bursaspor'a Mesaj Yolladı: Beni Geri Alın
Tarih : 29 Temmuz 2017, 11:30
Puan Ver : Volkan Şen, Bursaspor'a Mesaj Yolladı: Beni Geri Alın(7/10)3

Bursa'da şampiyonluk yaşayan ve iki farklı dönemde oynayan Volkan Şen, "Geri dönmek istiyorum" mesajı yolladı. Bursaspor Yönetimi ise daha önce Fenerbahçe'ye transfer süreci sıkıntılı olan Volkan Şen konusunda taraftar tepkisinden çekiniyor. Başkan Ali Ay kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. Teknik direktör Paul Le Guen ile yapılan toplantıda ise Fransız çalıştırıcı, Volkan Şen'e onay verdi, kendisinden yararlanabileceğini söyledi.

ADI GALATASARAY'LA DA ANILIYOR

Trabzonspor'da yaşadığı sorunlu zamanların ardından Bursaspor'da tekrar hayata dönen ve müthiş bir performans ortaya koyan Volkan Şen, yeniden Yeşil-Beyazlı formayla hayat bulmak istiyor. Volkan'ın adı Galatasaray'la da anılıyor.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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