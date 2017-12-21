Trabzonspor'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve forma şansı bulamayan Volkan Şen'e Sivasspor talip oldu. Samet Aybaba'nın ısrarla istediği Volkan Şen'in de Bordo-Mavili takımda forma yüzü göremediği için gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre; Boca Juniors'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat oyuncusu Mas'ın yerine oyuncu bakmaya başlandı. Çalımbay'ın Antalyaspor'da beraber çalıştığı Sakıb Aytaç'ı Mas'ın yerine düşündüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada