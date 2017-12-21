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Volkan Şen gidiyor, işte yeni takımı

VOLKAN ŞEN GİDİYOR, İŞTE YENİ TAKIMI

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ısrarla istediği Volkan Şen, Trabzonspor'da forma giyemediği için ayrılığı düşünüyor.

Tarih : 21 Aralık 2017, 12:10
Puan Ver : Volkan Şen Gidiyor, İşte Yeni Takımı(8/10)4

Trabzonspor'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve forma şansı bulamayan Volkan Şen'e Sivasspor talip oldu. Samet Aybaba'nın ısrarla istediği Volkan Şen'in de Bordo-Mavili takımda forma yüzü göremediği için gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Habertürk'ün haberine göre; Boca Juniors'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat oyuncusu Mas'ın yerine oyuncu bakmaya başlandı. Çalımbay'ın Antalyaspor'da beraber çalıştığı Sakıb Aytaç'ı Mas'ın yerine düşündüğü öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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