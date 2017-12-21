VOLKAN ŞEN GİDİYOR, İŞTE YENİ TAKIMI
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın ısrarla istediği Volkan Şen, Trabzonspor'da forma giyemediği için ayrılığı düşünüyor.
Trabzonspor'da bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve forma şansı bulamayan Volkan Şen'e Sivasspor talip oldu. Samet Aybaba'nın ısrarla istediği Volkan Şen'in de Bordo-Mavili takımda forma yüzü göremediği için gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Habertürk'ün haberine göre; Boca Juniors'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılan sol kanat oyuncusu Mas'ın yerine oyuncu bakmaya başlandı. Çalımbay'ın Antalyaspor'da beraber çalıştığı Sakıb Aytaç'ı Mas'ın yerine düşündüğü öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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