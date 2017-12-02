VOLKAN ŞEN PERİŞAN HALDE
Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre boşta kalan, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Trabzonspor'a imza atan Volkan, istenilen performansı sergileyemiyor.
Sezon başı kampı geçirmediği için kondisyon olarak düşük kalan oyuncu, bütün çabalamasına rağmen maç eksiği de bulununca teknik direktörler tarafından tercih edilmiyor.
TAKIMDAN AYRILABİLİR
Trabzonspor'a, kendini yeniden katılmak için istekli bir şekilde gelen Volkan, son olarak Erzurumspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında da kadroya giremedi. Volkan'ın devre arasında ayrılıp, oynayabileceği bir takıma gideceği konuşuluyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar