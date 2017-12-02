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VOLKAN ŞEN PERİŞAN HALDE


Volkan Şen perişan halde
Tarih : 02 Aralık 2017, 16:30
Puan Ver : Volkan Şen Perişan Halde(10/10)6

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra bir süre boşta kalan, transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Trabzonspor'a imza atan Volkan, istenilen performansı sergileyemiyor.

Sezon başı kampı geçirmediği için kondisyon olarak düşük kalan oyuncu, bütün çabalamasına rağmen maç eksiği de bulununca teknik direktörler tarafından tercih edilmiyor.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Trabzonspor'a, kendini yeniden katılmak için istekli bir şekilde gelen Volkan, son olarak Erzurumspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında da kadroya giremedi. Volkan'ın devre arasında ayrılıp, oynayabileceği bir takıma gideceği konuşuluyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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