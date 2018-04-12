Atiker Konyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Şen, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le görüştü: Bedelsiz gelirim.

Sezon başında Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon başında transferini istediği Şenol Güneş'le ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Atiker Konyaspor'da top koşturan ve sezon sonu boşa çıkacak olan kanat oyuncusu Volkan Şen'in, Şenol Güneş'le transfer için görüştüğü iddia edildi.

"BEDAVAYA GELİRİM"

Volkan Şen'in Bursaspor'dan hocası olan Güneş'e, "Beşiktaş'a bedelsiz gelirim hocam" dediği öne sürüldü.

Kaynak: haberinburada