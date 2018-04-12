Milli Takım Dünya Sıralamasında Yükseldi
Acı Bekleyiş Son Buldu, Baba Ve İki Oğlunun Cenazeleri 30 Metreden Çıkarıldı
Google, Gmail'in Değiştiriyor
Son Dakika! Marmaray Sirkeci İstasyonunda Bir Kişi Raylara Düştü, Seferler Durduruldu
Nişanlısını Öldüren Kadına Hapis Verildi, Hakim Cezaya İtiraz Etti
'abd Saldırırsa Türkiye Destekler Mi?' Sorusuna Ankara'dan Yanıt!
Volkan Şen'den Şenol Güneş'e Açık Çek: Bedavaya Gelirim
Sınıfta Öğrencilerini Kavga Ettirdiği Görüntüler Ortaya Çıktı, Matematik Öğretmeni Açığa Alındı
Cristiano Ronaldo, Son Dakika Golüyle Elediği Buffon'a Maç Sonunda Sarıldı
Rus Donanması Üsten Ayrıldı, İngiliz Savaş Uçakları Kıbrıs'a Yığılıyor
Göle Düşen Otomobilde Baba Ve Oğulları Sıkışmıştı, Kurtarma Çalışması Devam Ediyor
Çin'den Sert Uyarı: Abd Gerilimi Artıran Bir Eyleme Giderse Karşılık Veririz
Doçent, Yasak Aşk Yaşadığı Öğrencisini Öldürüp İntihar Etmiş!
Chp'li Belediye, Erdoğan'la Mehmetçik'i Ziyarete Giden Fettah Can'ın Konserini İptal Etti
Gülben Ergen, Ünlü Prodüktör Burak Törer İle Aşk Yaşıyor
Cengiz'in Yıktığı Barcelona'da Iniesta, Kabusu Devre Arasında Görmüş
Fetö'nün Tsk'daki Kripto Yapılanmasına Baskın: 53 Yakalama Kararı!
Komşu Kavgası Kanlı Bitti: 2 Ölü, 2 Yaralı
Trump'ın Operasyon Sinyali Sonrası Abd Savaş Gemileri Yola Çıktı!
Maç Gününü Şaşırınca Şampiyonluğu Kaybettiler

Volkan Şen'den Şenol Güneş'e Açık Çek: Bedavaya Gelirim

VOLKAN ŞEN'DEN ŞENOL GÜNEŞ'E AÇIK ÇEK: BEDAVAYA GELİRİM

Atiker Konyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Volkan Şen, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le görüştü: Bedelsiz gelirim.

Tarih : 12 Nisan 2018, 11:40
Puan Ver : Volkan Şen'den Şenol Güneş'e Açık Çek: Bedavaya Gelirim(5/10)1

Sezon başında Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon başında transferini istediği Şenol Güneş'le ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Atiker Konyaspor'da top koşturan ve sezon sonu boşa çıkacak olan kanat oyuncusu Volkan Şen'in, Şenol Güneş'le transfer için görüştüğü iddia edildi.

"BEDAVAYA GELİRİM"

Volkan Şen'in Bursaspor'dan hocası olan Güneş'e, "Beşiktaş'a bedelsiz gelirim hocam" dediği öne sürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Volkan  Şen  Den  Şenol  Güneş  E  Açık  Çek  Bedavaya  Gelirim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER